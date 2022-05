Výběr z médií: desetinásobný nárůst bazarových podvodů, zásah pepřovou pistolí a proplácení mastí

V českém tisku se v sobotu dočtete o vůbec prvním úmrtí po zásahu pepřovou pistolí. K případu došlo loni na Příbramsku. Městský strážník použil plynovou pistoli, když klidnil potyčku mladíků, píše Mladá fronta Dnes. Pojišťovny by chtěly zrušit proplácení některých mastí, které se vyrábí v lékárnách. Podle Deníku se změna může dotknout tisíců pacientů. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 7. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pojišťovny navrhují zrušit proplácení některých mastí a léků připravovaných v přímo lékárnách. Podle lékárníků se změna může dotknout řádově tisíců pacientů. Třeba novorozených dětí se svalovou slabostí, nebo lidí, kteří trpí lupénkou. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Mladá fronta Dnes

Vůbec první případ úmrtí po zásahu pepřovou pistolí. Podle deníku městský strážník v Březnici na Příbramsku plynovou pistoli použil loni při zásahu u potyčky několika mladíků. Střela podle balistického zkoumání zranila na krku 24letého muže, který krátce nato vykrvácel. Případ vyšetřují kriminalisté.

Lidové noviny

Pětitisícová humanitární dávka pro uprchlíky z Ukrajiny by se mohla vyplácet až do února. Lidovým novinám to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. (KDU-ČSL) Postupně chce ale částku snižovat, aby běžence motivoval si najít zaměstnání. Úřad práce už proplatil 430 tisíc žádostí Ukrajinců o humanitární dávku.

Regionální Deník

Pojišťovny navrhují zrušit proplácení některých mastí a léků připravovaných v přímo lékárnách. Píše o tom regionální Deník. Týká se to medikamentů, které obsahují minerály nebo takzvané pomocné látky. Podle lékárníků se změna může dotknout řádově tisíců pacientů. Třeba novorozených dětí se svalovou slabostí, nebo lidí, kteří trpí lupénkou.

Právo

Na českém internetu přibývá takzvaných bazarových podvodů. Jen za březen počet těchto případů meziročně vzrostl desetinásobně. Informuje o tom deník Právo. Česká bankovní asociace varuje v souvislosti s těmito případy hlavně klienty internetového bazaru Vinted, kde se podvodníci v poslední době často pohybují.