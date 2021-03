Výběr z médií: méně pokut za jízdu bez dálniční známky, pomoc pražským podnikatelům a Dramox

V čtvrtečních novinách se dočtete, že od začátku roku policie zaznamenala o tisíc pokut méně než za stejné období loni. Podle Práva to souvisí i se zavedením elektronické dálniční známky. Deník E15 píše, že pražští podnikatelé vymysleli, jak si vzájemně pomoct. Budou jim radit manažeři velkých společností. A služba Dramox vyplatila divadlům miliony. Informovaly o tom Hospodářské noviny. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:14 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za menším množstvím pokut stojí i elektronické dálniční známky (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Hospodářské noviny

Český divadelní Netflix vyplácí scénám miliony, píšou Hospodářské noviny. Diváky táhne Dejvické divadlo i Činoherní klub. Internetová služba Dramox od října pomáhá českým souborům zvládnout výpadek příjmů během pandemie. Projekt kvůli počátečním investicím není zatím ziskový, končit ale nehodlá.

Divákům v současnosti Dramox nabízí přes sto představení 53 divadelních scén. Jsou mezi nimi i slovenská představení a zakladatelé Dramoxu jednají o zapojení například i s divadly z Francie nebo Rakouska. Přístup si předplácí asi sedm tisíc lidí. O trochu víc je mezi diváky žen. Nejtypičtější věková skupina je 25 až 39 let. Silná skupina jsou taky lidi nad 55 let.

Mf Dnes

V Česku podle Mf Dnes roste zájem o takzvanou agrivoltaiku. Na jednom poli by v tuzemsku mohly v budoucnu stát solární elektrárny, mezi kterými by se pásly ovce nebo rostly brambory. Podle deníku ale české zákony nejsou agrivoltaice nakloněné.

V Česku zatím žádný projekt, který kombinuje výrobu energie ze slunce se zemědělstvím, podle Mf Dnes nefunguje. Ve světě se tento koncept rozvíjí nejvíc v Japonsku, Francii a Německu.

O agrivoltaiku ale mají zájem i čeští zemědělci. Ukazují to přihlášky do nového Modernizačního fondu, který bude mimo jiné financovat právě obnovitelné zdroje energie. O peníze má zájem osm tisíc projektů. Převažují mezi nimi solární elektrárny na střechách budov nebo na brownfieldech.

Deník N

Legionářskou anabázi Sibiří chce přiblížit karetní hra. Deník N měl možnost nahlédnout na základní obrysy chystané deskovky. Už přes rok ji připravuje autorský tým ze spolku Rolling ve spolupráci s Československou obcí legionářskou. A tento týden spouští crowdfundingovou kampaň.

Hráči mají představovat jednotlivé frakce, které chaos ruské občanské války na Sibiři svedl ke stejným nádražím, vesnicím a dalším důležitým místům. Hrát můžou za legionáře, jejich bolševické nepřátele, nejednotné velitele „bílých“ nebo renegáty, kteří neuznávají žádnou autoritu kromě té své.

Podobně jako skuteční velitelé na Sibiři se hráči budou moct domlouvat na dočasných spojenectvích. Bojovat budou hlavně o prostředky, jako jsou peníze, cukr, cigarety a další komodity typické pro sibiřského prostředí kolem roku 1920. Popisuje princip deskovky Deník N.

E15

Pražští podnikatelé si chtějí navzájem pomáhat. To je titulek deníku E15. Firmám, které se potýkají s pandemií, mají radit manažeři a majitelé firem, jako je Google, T-Mobile, Liftago, Albi nebo Pražská plynárenská.

Platformu DoToho, která má za cíl především opětovné nastartování podnikání v Praze, spouští čeští podnikatelé ve spolupráci s pražským magistrátem. Projekt má podle deníku E15 propojovat zkušené manažery a byznysové experty s firmami, které se potýkají s dopady pandemie. Podporované firmy získají na dva měsíce mentora, který jim má pomoct najít nové podnikatelské směry a cíle.

Ekonom

Slibovaná revoluce v digitální komunikaci se státem se nekoná. Upozorňuje na to týdeník Ekonom. Stát se zavázal vytvořit harmonogram úkonů, které budou moct lidi vyřídit online. Ministerstva ho ale naplnila jen ze třetiny a většinu služeb nechala na vyřizování přímo na úřadě.

Do 1. února měla jednotlivá ministerstva sepsat všechny úřední agendy a úkony a vytvořit harmonogram jejich digitalizace. A to v návaznosti na takzvanou digitální ústavu, která by nejpozději do roku 2025 měla zaručit lidem právo komunikovat se státem digitálně. Část rezortů úkol ale nestihla.

Stát pro občany zajišťuje zhruba tři sta agend s přibližně sedmi tisíci úkony. Dokument schválený vládou ale zahrnuje jen necelých 700 úkonů a k digitalizaci úředníci doporučili pouze 219. Naopak víc než 400 podle nich vyřídit online nejde. Popisuje týdeník Ekonom.

Právo

Pokut za jízdu bez dálniční známky letos zatím ubylo. Všímá si toho deník Právo. Od začátku roku policie a celní správa rozdala 6600 pokut. Je to asi o tisíc pokut méně než za stejné období loni.

Pokles pokut podle Práva souvisí s omezením pohybu kvůli koronaviru i se zavedením elektronické dálniční známky. Řidiči si letos zatím koupili přes dva miliony dálničních známek. Mluvčí státního podniku Cendis Martin Opatrný deníku Právo řekl, že podnik počítal s větším náporem. Lidé ale podle Opatrného pochopili výhodu klouzavé platnosti a koupi známky odkládají až na dobu, kdy skončí koronavirová omezení.