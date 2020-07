Výběr z médií: nebezpečná hra dětí, chybějící mobilní signál nebo propouštění v Sokolovské uhelné

V pátek se v novinách dočtete, že si české děti našly novou nebezpečnou hru. Na sociálních sítích vyhledávají pedofily, udržují s nimi kontakt, sbírají informace a ty pak předávají policii. Píše to Mf Dnes. Na řadě míst v Česku podle regionálních Deníků stále chybí mobilní signál. Spousta zapadlých vesnic a údolí stále nemá dostatečné pokrytí. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:31 10. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České děti si na internetu našly novou nebezpečnou hru. Na sociálních sítích vyhledávají pedofily, se kterými udržují kontakt a sesbírané informace předávají policii (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixmac

Mf Dnes

České děti si na internetu našly novou nebezpečnou hru. Na sociálních sítích vyhledávají pedofily, se kterými udržují kontakt a sesbírané informace předávají policii. Píše o tom páteční Mf Dnes. Mezi sebou se pak děti chlubí, kolik takových jedinců na internetu našly. Odborníci i policisté ale varují, že takové hrátky můžou být velmi nebezpečné.

Regionální Deníky

Jestli se chystáte třeba do lesa na houby, je možné, že si svůj úlovek dost možná online nevyhledáte. Podle regionálního Deníku na řadě míst v Česku stále chybí signál. Operátoři se sice chlubí téměř stoprocentním pokrytím, spousta zapadlých vesnic a údolí ale stále na dostatečné pokrytí čeká. Vyřešit by to mělo spuštění 5G sítě.

E15

Klíčem k přeměně české energetiky je vítr, píše páteční deník E15. Podle studie výzkumné organizace BloombergNEF Česko dokáže vyrábět v roce 2030 skoro 30 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pomůžou tomu mimo jiné i moderní větrné turbíny, které dosahují vyšších výkonů.

Hospodářské noviny

Ženám, které byly během pandemie s dětmi doma, teď hrozí, že přijdou o práci. Píšou o tom páteční Hospodářské noviny. Pandemie totiž výrazně postihla pohostinství nebo cestovní ruch, kde pracuje

Lidové noviny

Stovky lidí ze Sokolovské uhelné přijdou o práci, píšou Lidové noviny. Jednou z příčin jsou čím dál vyšší ceny emisních povolenek a nižší poptávka po uhlí. Propouštění se dotkne celého Karlovarského kraje, kde je firma největším zaměstnavatelem.