Výběr z médií: usínání dětí s mobilem v ruce, SPZ již bez hologramu a bludný kruh špatně placených Čechů

Česká minimální mzda 14 600 korun hrubého pro důstojný život nestačí. Podle deníku N si Češi koncem loňského roku měsíčně potřebovali vydělat alespoň 31 a půl tisíce korun hrubého. Z výzkumu BBC vyplývá, že při jídle je na mobilu přes 30 procent dětí, informuje Mf Dnes. Nové SPZ budou bez hologramu, ministerstvo dopravy chce ušetřit, píše Právo. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 15. února 2020

Mf Dnes

Děti jedí i usínají s mobilem v ruce. Upozorňuje na to Mf Dnes, která se opírá o výsledky studie BBC. Podle ní třeba v Británii usíná s mobilem víc než polovina dětí od 7 do 16-ti let. V Česku sice takto specificky zaměřený výzkum zatím není, britské statistiky jsou ale podle deníku těm tuzemským podobné. Třeba podle průzkumu Masarykovy univerzity jsou české děti na mobilu o víkendu až 7 hodin denně, ty britské pak 6. Chyba je podle deníku na straně rodičů.

Deník

Lidí vykázaných z bytu kvůli domácímu násilí ubývá. Všímá si toho Regionální Deník. V roce 2017 muselo dům nebo byt opustit skoro 1350 násilníků, loni jich přitom bylo zhruba o 100 méně. Vyplývá to ze statistik organizace Bílý kruh bezpečí. Podle té úřady násilníky vykazovaly nejčastěji v Praze a Ústeckém kraji, nejméně pak v Plzeňském kraji.

Deník N

Špatně placení Češi se pohybují v bludném kruhu - zanedbávají zdraví, děti i své okolí. To je titulek Deníku N. Podle něj si polovina pracujících u nás nevydělá na důstojný život. V případě neočekávaných výdajů je pro ně běžné utratit všechny peníze, přibrat si přesčasy a nebo si vzít půjčku. To s sebou ale přináší dluhy, zdravotní problémy nebo třeba společenskou izolaci.

Právo

Na nových státních poznávacích značkách už nebude hologram, píše deník Právo. Ministerstvo dopravy chce ušetřit. Povinnost hologramu, který má zabránit padělání, proto v podmínkách výběrového řízení na nového dodavatele SPZ vynechalo. Vítěz tendru má značky dodávat od dubna příštího roku. Cena jedné tabulka by měla vyjít na méně než 45 korun, tolik za značku totiž stát platí teď.