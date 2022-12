Výběr z médií: dětská prostituce, podvodné SMS z východu a odpojení ruských budov v Česku od energií

V přehledu sobotního tisku se dočtete, že v Ústí nad Labem dochází k dětské prostituci. Svědectví přináší Mf Dnes. Podle Lidových novin pocházejí podvodné zprávy, které lákají na příspěvek na bydlení, z Ruska nebo Ukrajiny. Server Aktuálně.cz informuje, že v Česku vzniká petice za odpojení ruských budov od energií. Podle Práva se pak do budoucna rýsuje možnost speciální popelnice na jídlo. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:24 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi v petici navrhují odpojit ruské budovy v Česku od dodávek energií. Týkalo by se to také ruské ambasády v Praze. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Několik svědectví o dětské prostituci přináší Mladá fronta DNES, reportéři je sesbírali na okraji Ústí nad Labem, konkrétně v Předlicích u silnice k průmyslové zóně. O problému vědí i učitelé z tamní základní školy. Ústecká policie v souvislosti s dětskou prostitucí letos zatím řeší dvanáct případů. Městská policie nebo magistrát ale tvrdí, že o problému neví.

Lidové noviny

Podvodné SMS přicházejí z Východu - tak zní titulek Lidových novin. Zprávy vypadají, jako by je posílalo ministerstvo práce a sociálních věcí a lákají na příspěvek na bydlení. Weby, na které zprávy odkazují, jsou ale v devadesáti procentech případů zakládané v Rusku a na Ukrajině. Od lidí se snaží získat citlivé osobní údaje a přístup k platebním kartám. Podle Lidových novin útoky nesouvisejí s ruskou invazí na Ukrajinu.

Právo

Do dvou let bychom mohli mít další speciální popelnici, a to na potravinový odpad. Na jejím vývoji pracují vědci z Mendelovy univerzity. Všímá si toho Právo. Kontejnery by mohly obsahovat látky, které by potlačovaly zápach. Urychlovaly by taky rozklad vyhozených potravin. Podle výzkumníků je potřeba likvidaci potravinového odpadu zefektivnit. Každý Čech totiž ročně vyhodí až 36 kilogramů znehodnocených potravin.

Aktuálně.cz

Češi v petici navrhují odpojit ruské budovy v Česku od dodávek energií. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Projekt iniciativy Dárek pro Putina už sesbíral přes deset tisíc podpisů. Reaguje tím na ruské ostřelování na Ukrajině, po kterém zůstaly miliony lidí bez vody, v zimě a tmě. Autoři se odvolávají na vyšší mravní princip. Bez plynu nebo elektřiny by se tak ocitla třeba ruská ambasáda v Praze nebo konzulát v Brně.