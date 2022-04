Výběr z médií: dražší letní tábory, většina Čechů spoří svým dětem i námluvy žab

V českém tisku se v sobotu dočtete, že Češi si připlatí za letní tábory, a to až o čtvrtinu oproti loňskému roku. Někde tak můžou být rozdíly i v řádu tisíců korun. Píše to Mf Dnes. Svým potomkům podle Práva šetří na lepší budoucnost více než polovina rodičů. Nejčastěji, konkrétně v 54 procentech případů, peníze odkládají do stavebního spoření. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:25 23. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi si připlatí za letní tábory, a to až o čtvrtinu oproti loňskému roku. Někde tak můžou být rozdíly i v řádu tisíců korun. Píše to Mf Dnes (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Češi si připlatí za letní tábory, a to až o čtvrtinu oproti loňskému roku. Někde tak můžou být rozdíly i v řádu tisíců korun. Věnuje se tomu Mf Dnes. Rodiče za pobyt dítěte v přírodě zaplatí v průměru okolo čtyř až pěti tisíc. Organizátoři zdražování vysvětlují vyššími náklady za potraviny, dopravu i teplou vodu. A ceny nejspíš porostou i do budoucna.

Námluvy žab začaly, někdy je to ale může stát život. To je téma regionálního Deníku. Každé jaro se totiž obojživelníci přesouvají k vodním plochám, kde se páří a kladou vajíčka. A pokud musí po cestě přejít silnici, mnoho z nich zbytečně zahyne. Ochránci přírody se tomu snaží zabránit. Mapují rizikové úseky a zabezpečují je. Jenom letos se jim podařilo náležitě upravit osmnáct problematických lokalit.

Zrušit, nebo nezrušit druhý cizí jazyk na základních školách? Tak o tom teď uvažuje ministerstvo školství. Zaměstnavatelé jsou ale za jedno - výuku chtějí zachovat. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Předvýběr.cz, o kterém informují Lidové noviny. Podle firem totiž znalost jednoho cizího jazyka, nejčastěji angličtiny, přestává stačit.

Jak rodiče spoří svým dětem? Na to se ptá deník Právo. Svým potomkům šetří na lepší budoucnost více než polovina rodičů. Nejčastěji, konkrétně v 54 procentech případů, peníze odkládají do stavebního spoření. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS pro ČSOB. Stavební spoření má v tuzemsku dlouhodobě velkou oblibu - a to i teď v dobách vysoké inflace, která vklady znehodnocuje.