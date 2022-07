Výběr z médií: dětský ombudsman, nové pravomoci pro děti a problém s budováním velkých dřevostaveb

V českém tisku se v úterý dočtete, že děti se možná dočkají svého ombudsmana, píše Mf Dnes. Podle Deníku zřejmě budou moct děti rozhodovat o svých jménech. A Česko je oproti Evropě pozadu s budováním velkých dřevostaveb, zdůrazňují Hospodářské noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:24 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti se možná dočkají svého ombudsmana (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Děti budou mít dalšího ochránce, to je titulek úterní Mf Dnes. Dětský ombudsman by měl dohlížet na dodržování jejich práv. Mezi jeho pravomoci by podle sněmovního návrhu patřily také návštěvy domovů a ústavů nebo podávání žalob proti rozhodnutí úřadů. Předlohu dolní komoře podali poslanci opozičního hnutí ANO v čele s bývalou vládní zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou (ANO). O dětském ombudsmanovi už se v Česku debatuje 13 let.

Na Jindřichohradecku předčasně skončil tábor, děti měly zdravotní problémy. Hygiena nenašla pochybení Číst článek

Deník

Děti budou moct rozhodovat o svých jménech. Na chystanou změnu v zákoně o matrikách upozorňuje Deník. Možnost rozhodování by nezletilí měli od staršího věku. Návrh počítá s hranicí dvanácti nebo patnácti let. Ministerstvo vnitra se chystá umožnit změnu příjmení i manželům - nově by si mohli vybrat jméno až po uzavření sňatku.

Hospodářské noviny

Česko je oproti Evropě pozadu s budováním velkých dřevostaveb. Všímají si toho Hospodářské noviny. Česká legislativa totiž zatím neumožňuje stavět dřevostavby vyšší než 12 metrů, tedy čtyři patra. Na specifikování nových podmínek požární bezpečnosti, které by umožnily větší využití dřeva ve stavebnictví, už Česká agentura pro standardizaci pracuje.