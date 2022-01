Výběr z médií: developeři vsází na nájemní bydlení, dotace na autonabíječky i světové rallye v Česku

V českém tisku se ve středu dočtete, že stále víc developerů vidí budoucnost v nájemním bydlení. Dosáhnout na vlastní bydlení je totiž kvůli realitní krizi čím dál složitější, píší Hospodářské noviny. Lidé si podle Mf Dnes domů pořizují autonabíječky, nákup elektromobilů ale často neplánují. Na jednu dobíjecí stanici totiž můžou od státu dostat příspěvek až ve výši 45 tisíc korun. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 5. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé si podle Mf Dnes domů pořizují autonabíječky, nákup elektromobilů ale často neplánují. Na jednu dobíjecí stanici totiž můžou od státu dostat příspěvek až ve výši 45 tisíc korun (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Lidé si domů pořizují autonabíječky, nákup elektromobilů ale často neplánují. Píše to Mf Dnes. Na jednu dobíjecí stanici totiž zájemci můžou od státu dostat příspěvek až ve výši 45 tisíc korun a to díky aktuální etapě programu Nová zelená úsporám, která začala platit v říjnu. Často tak o instalaci nabíječky do vlastní garáže mají zájem i lidé, kteří elektromobil nemají.

V mrazech klesá dojezd elektromobilů až o 40 %, ukazují studie. Někdy může být problém nastartovat Číst článek

E15

V Česku by se mohlo jezdit první mistrovství světa v rallye. Podle deníku E15 o to usiluje Autoklub ČR. Klub teď jedná s Němci a Rakušany o vytvoření společného projektu Rallye střední Evropy. Ten by měl navázat na tradiční Rallye tří měst, které se jezdí právě v Německu a Rakousku. Trasa nové vznikající středoevropské rallye by z třetiny vedla na Šumavě.

Hospodářské noviny

Stále víc developerů vidí budoucnost v nájemním bydlení. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Dosáhnout na vlastní bydlení je totiž kvůli realitní krizi v Česku čím dál složitější. Developeři proto sází na výstavbu bytů k pronájmu. Financování takového projektu je ale pro firmy často složitější. Banky totiž při žádosti o úvěr po developerských firmách požadují až polovinu financí z vlastních zdrojů.

‚Nájem se mi zvýšil o sto procent.‘ Praha kvůli údržbě skokově zvedla činže v městských bytech Číst článek

Právo

Práce z domova může mít několik výhod. Zaměstnanci se ale shodují na některých komplikacích, které jím takzvaný homeoffice přináší. Tématu se věnuje deník Právo. Lidem často chybí diskuze u kávy nebo možnost rychlé konzultace s kolegou.

Lidové noviny

Lego, nebo alkohol. I to lidé kupují, aby zúročili své peníze. Netradičnímu investování se věnují Lidové noviny. Jejich výhoda – na rozdíl od tradičního investování do zlata nebo nemovitostí - je, že ke koupi nepotřebujete vysoký finanční obnos.