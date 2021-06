Výběr z médií: smlouvy ve prospěch developerů, centrum robotiky v Ostravě i očkování dětí

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že developeři využívají nedostatku nových bytů na trhu nemovitostí a píší smlouvy ve svůj prospěch. Zákazníci můžou kvůli nevýhodné smlouvě například přijít o statisíce, píše týdeník Ekonom. Skupina ABB podle Hospodářských novin staví v Ostravě centrum pro robotiku. Do roka by se tam měli vyvíjet a vyrábět linky a opravovat roboti z celé Evropy. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:42 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Developeři využívají nedostatku nových bytů na trhu nemovitostí a píší smlouvy ve svůj prospěch. Zákazníci můžou kvůli nevýhodné smlouvě například přijít o statisíce, píše týdeník Ekonom (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny

Skupina ABB staví v Ostravě centrum pro robotiku. Hospodářské noviny ve čtvrtečním vydání informují, že do roka by se měli v nově postavené hale vyvíjet a vyrábět robotické linky a opravovat roboti z celé Evropy. Takové centrum je světovou raritou, zatím existují pouze dvě - v Michiganu a Šanghaji. V novém centru pro robotiku se budou vyvíjet a konstruovat robotické buňky a linky, především pro subdodavatele v automobilovém průmyslu.

Podoba nového stavebního zákona odpovídá tomu, na čem se de facto shodli developeři, tvrdí Lukl Číst článek

E15

Více než polovině lidí podle průzkumu společnosti NMS Market Research práce z domova nevyhovuje. Informuje o tom čtvrteční deník E15. Na home office byla přitom v posledním roce kvůli pandemii třetina Čechů. Hodně si lidé v průzkumu stěžovali na to, že jejich domácnost nebyla na plnohodnotnou práci technicky dostatečně vybavená. Kvůli práci z domova tak řada lidí musela měnit uspořádání svého bytu, někdy dokupovat nábytek, ale třeba i zvyšovat kapacitu připojení k internetu.

Ekonom

Developeři využívají nedostatku nových bytů na trhu nemovitostí a píší smlouvy ve svůj prospěch. S tématem přichází týdeník Ekonom. Zákazníci můžou kvůli nevýhodné smlouvě přijít o statisíce korun nebo může z koupě po několikaletém čekání sejít úplně, a to bez jakékoliv náhrady.

Právo

Děti nad 12 let by se v Česku mohli začít podle odhadu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) očkovat proti covidu-19 už během léta a to v očkovacích centrech. S tím ale nesouhlasí pediatři, píše čtvrteční Právo. Své pacienty si chtějí očkovat sami.