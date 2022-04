Výběr z médií: blokace dezinformačních webů, zdražení poplatků za koleje nebo lanýže v Česku

V českém tisku se v pondělí dočtete, že blokování některých českých dezinformačních webů bude pokračovat. Hospodářské noviny uvádí, že se problematice bude věnovat i vláda. Vysokoškolstí studenti si podle Mf Dnes už v tomto školním roce připlatí za ubytování na kolejích. Důvodem jsou hlavně rostoucí ceny energií. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:02 25. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Resort spravedlnosti jedná v souvislosti s problematikou dezinformačních webů o případné novele trestního zákona (Ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny

České dezinformační weby zablokované po začátku ruské invaze na Ukrajinu zůstanou zablokované minimálně další měsíc, přestože lhůta pro jejich blokování měla vypršet v pondělí. Rozhodlo tak podle Hospodářských novin sdružení CZ.NIC, které spravuje českou internetovou doménu. Osm dezinformačních webů sdružení CZ.NIC zablokovalo po konzultacích s bezpečnostními složkami i vládou. Do budoucna chce zabránit šíření dezinformací i stát. Sada preventivních kroků, kterou připravuje ministerstvo vnitra, zahrnuje například mediální vzdělávání a gramotnost. Resort spravedlnosti zase jedná o případné novele trestního zákona.

,Co je nelegální offline, musí být nelegální online.' Brusel schválil nová pravidla internetového obsahu Číst článek

Mladá fronta Dnes

Studenti vysokých škol si připlatí za ubytování na kolejích, upozorňuje Mf Dnes. Důvodem zdražování jsou hlavně rostoucí ceny energií, víc peněz za služby nebo na platy zaměstnanců. Třeba na Univerzitě Palackého v Olomouci tak studenti v příštím školním roce zaplatí zhruba o 700 korun víc za jednolůžkový pokoj, za dvojlůžkový si připlatí asi o pětistovku. Dražší kolejné ale bude napříč republikou. Některé univerzity přitom budou chtít víc peněz za ubytování už v tomto školním roce.

Deník N

Omezení prodeje energy drinků? - tak zní titulek pondělního vydání Deníku N. Ten píše, že děti v Česku už by se v budoucnu nemusely v obchodech dostat k energetickým nápojům. Ty můžou být podle výživového specialisty Petra Suchánka z pražského IKEMu pro dětské tělo takovým výbušným koktejlem, u kterého lékaři přesně nevědí, co přesně může způsobit. V současnosti jejich prodej přitom není nijak omezen. K zákazu prodeje dětem už v minulosti přistoupila třeba Litva nebo Lotyšsko. Dostupnost energy drinků u dětí pak omezuje taky Švédsko nebo Británie.

Právo

Rakovinu slinivky by měl zachytit screening rizikových jedinců - tématu se věnuje deník Právo. V Česku by takový program mohl fungovat už brzy, závisí ale na zřízení sítě Center digestivní endoskopie. Tu spolu s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami zřizují tuzemští gastroenterologové. Rakovina slinivky je čtvrtým nejsmrtelnějším druhem tohoto onemocnění - v Česku ročně postihne 2 300 lidí. Mezi rizikové pacienty patří lidé, kteří mají rakovinu slinivky v rodině nebo ti, kteří k tomu mají jiné genetické predispozice. Riziko je ale i u těch, kteří trpí častými záněty slinivky.

Týdeník Hrot

V Česku by se mohly pěstovat lanýže - stát finalizuje legislativní ukotvení. Upozorňuje na to týdeník Hrot. Ten připomíná, že v současnosti česká legislativa s tímto netradičním zemědělským odvětvím nepočítá. Změnit by to měl ale průzkum Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, který potvrdil, že lanýže půdě neškodí. Právě to byl důležitý požadavek ministerstva životního prostředí. Cena za kilogram lanýže burgundského, pro kterého jsou v Česku ideální podmínky, vyjde na 15 tisíc korun.