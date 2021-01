Výběr z médií: těžší zkouška z češtiny, průzkum k distanční výuce i nové LNG čerpací stanice

Ministerstvo školství chce zpřísnit zkoušku z češtiny pro cizince. Tématu se věnuje páteční deník Právo. Průzkum, který zveřejnila Mf Dnes, ukazuje, že čeští žáci zvládají distanční výuku lépe než na jaře, obávají se ale návratu do školy. Podle E15 v Česku vznikne pět nových čerpacích stanic se zkapalněným zemním plynem LNG. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:59 15. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Distanční výuka (ilustrační foto) | Foto: Fotostand / K. Schmitt | Zdroj: Reuters

Mf Dnes

Čeští žáci mají na distanční výuce víc úkolů a chybí jim kontakt se spolužáky. Vyplývá to z průzkumu společnosti Scio, který zveřejnil deník Mf Dnes. Na přelomu října a listopadu se ho účastnilo téměř 4000 žáků devátých tříd základních škol, 700 rodičů a přes stovku pedagogů.

Více než polovina žáků hodnotí distanční výuku kladně a zvládá ji lépe než na jaře. Dětem se líbí, že jsou doma a mohou si sami organizovat čas. Zároveň ale mají obavy z návratu do školy. Bojí se, aby jim učitelé hned v prvním týdnu nedávali písemky nebo na ně nekřičeli, pokud něco nebudou vědět. Čtyřicet procent žáků totiž uvedlo, že má během online vyučování problém s pochopením nového učiva.

Dávejte žákům slovní hodnocení, vyzývají s koncem pololetí šéfinspektor Zatloukal i expert z EDUinu Číst článek

Distanční výuka je také náročná i pro samotné pedagogy – 9 z 10 dotázaných ji považuje za těžší než klasické, prezenční vyučování. Až čtvrtina učitelů pak přípravou a online výukou tráví víc než deset hodin denně.

Právo

Ministerstvo školství chce zpřísnit zkoušku z češtiny pro cizince. Píše o tom deník Právo. Zájemci o trvalý pobyt tak budou muset prokázat znalost češtiny na úrovni A2, zatímco dosud stačila A1. Místo skládání jednoduchých věty nebo psaní krátkého sdělení, nejčastěji inzerátu o hledání práce, budou muset nově prokázat, že rozumí jednoduchým článkům a zvládnou konverzovat se zkoušejícím na zadané téma.

V Česku je podle odhadů ministerstva školství registrovaných celkem 600 tisíc cizinců a jejich počet dál poroste.

‚Češtinu můžou trénovat třeba o přestávkách.‘ Do tříd se po náročné online výuce vrací i tisíce dětí cizinců Číst článek

Deník N

Internetová encyklopedie Wikipedia v pátek oslavuje dvacáté narozeniny. Všímá si toho Deník N. Po celém světě ji spravují sami uživatelé, kteří píšou nové články a doplňují ty stávající. Aktuálně má platforma přes 55 milionů článků a je třináctou nejnavštěvovanější stránkou na internetu.

E15

V Česku vznikne pět nových čerpacích stanic se zkapalněným zemním plynem LNG. To je téma ekonomického deníku E15. Stanice budou hlavně na dálnicích D1 a D2 a otevřené by měly být nejpozději na konci příštího roku. Národní akční plán čisté mobility počítá s výstavbou 30 stanic do konce roku 2030.

Hospodářské noviny

Výrobci aut nebo elektroniky museli znovu omezit výrobu. Takový je titulek pátečních Hospodářských novin. Tentokrát za to nemůže koronavirová epidemie, ale celosvětový nedostatek počítačových čipů. Výpadek bude trvat minimálně do poloviny letošního roku.