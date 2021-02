Výběr z médií: bilance pardubického letiště, fixace hypoték a zavírání obchodů módních značek

Letiště v Pardubicích loni přišlo o dvě třetiny cestujících. Novým terminálem jich prošlo do 35 tisíc, informuje regionální deník. Jaký byl rok distanční výuky, zkoumá sobotní Mf Dnes. Žáci se naučili lépe vyhledávat informace a pracovat samostatně. Deník Právo zase upozorňuje, že se teď u hypoték vyplatí delší fixace. Praha 7:34 6. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zkušební kabinky v obchodě s oblečením krátce po jeho znovuotevření v době koronavirové epidemie. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Regionální Deník

Letiště v Pardubicích loni přišlo o dvě třetiny cestujících. Branami nového terminálu jich prošlo necelých 35 tisíc, informuje o tom regionální deník, který ale zároveň píše, že ve srovnání s dalšími českými letišti byl pokles cestujících toho pardubického loni procentuálně nejmenší. Teď odtud jednou týdně létají pravidelné linky do ukrajinských měst Kyjeva a Lvova.

Pomoct vylepšit výsledky Letiště Pardubice má nový ředitel Ivan Čech, který na začátku února nahradil odvolanou Hanu Šmejkalovou. Ve výběrovém řízení se na něm shodli oba akcionáři - město Pardubice a Pardubický kraj. Podle Regionálního Deníku Ivan Čech pardubické letiště dobře zná, jelikož už dříve šéfoval jeho armádní části.

Lidové noviny

Módní značky vyklízejí regály, to je titulek sobotních Lidových novin, podle kterých chtějí dvě pětiny firem v Česku kvůli epidemii koronaviru omezit prodejní plochu nebo rovnou pobočky zavřít. Patří mezi ně například značky Esprit, Pietro Filipi nebo Blažek.

Šéfka firmy Retail Fashion Petra Kheková, pod kterou spadá Esprit, Lidovým novinám řekla, že společnost chce teď vyselektovat ztrátové prodejny a začít víc prodávat online. Loni na obratech ve srovnání s rokem 2019 ztratila okolo 120 milionů korun. Obchody začal v centru Prahy redukovat ale taky třeba prodejce české kosmetiky Manufaktura. Prodejny ruší firmy i v dalších státech. Třeba Zara jich po celém světě zavře 1200, a to hlavně v Evropě a Asii.

Mf Dnes

Mf Dnes na své titulní stránce bilancuje, jaký byl uplynulý rok distanční výuky. Žáci podle deníkem oslovených učitelů mají sice menší znalosti a taky méně pohybu, jsou ale samostatnější a dostávají lepší známky.

Mf Dnes píše, že se naučili lépe vyhledávat informace a dávat je do kontextu. Možnost samostatně si plánovat čas pomohla navíc tomu, že jsou studenti méně ve stresu. A distanční výuku prý vítají i třeba introverti, kteří se před kolektivem báli mluvit. Naopak problém distanční výuky je podle učitelů nová látka. Česká školní inspekce loni v listopadu zveřejnila zprávu, ze které vyplynulo, že od začátku epidemie jen čtvrtina škol věnovala většinu času výuky probírání a vysvětlování nové látky, zbytek hodně opakoval. Žáci a studenti získali taky méně praktických dovedností, a to je problém hlavně u odborných škol.

Právo

U hypoték se teď vyplatí delší fixace úrokové sazby. Upozorňuje na to deník Právo. Úrokové sazby totiž podle hypotečních odborníků začnou po loňském poklesu znovu postupně růst. Hypoteční trh loni zaznamenal rekordní objem sjednaných smluv. Lidi si vzali na bydlení úvěry celkem za víc než 250 miliard korun.

Zájem klientů o dlouhodobé fixace na 8 až 10 let nově potvrzují i banky. Třeba Česká spořitelna ho eviduje u víc než dvou třetin nově uzavřených hypotečních smluv. Podle průzkumu banky Creditas jsou taky skoro dvě třetiny Čechů přesvědčené, že za pět let budou sazby hypoték vyšší než letos. Teď se úrokové sazby u 80procentní hypotéky s fixací na 5 let pohybují často pod 2 procenty.