Výběr z médií: divočáci v Ústní nad Labem, doprava do Bruselu nebo změna daní pro lidi s vyšším příjmem

V sobotním tisku se dočtete, že v Ústí nad Labem bojují s divočáky, píše Deník. S dopravou politiků do Bruselu během českého předsednictví pomůže státní podnik LOM Praha, informuje Mf Dnes. Podle Práva chce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), aby lidé s vyššími příjmy odváděli vyšší daně. A v Ostravě začala fungovat veřejná plnicí stanice pro tankování vodíku, upozorňují Lidové noviny. Více ve výběru z médií Radiožurnálu. Praha 6:36 9. července 2022

Deník

Ústí nad Labem chce střílet víc kanců - to je téma víkendového Deníku. Potkat černou zvěř v ulicích města je čím dál tím běžnější. Magistrát proto navyšuje kvóty i částku za odstřel. A po domluvě s odborníky vyzkouší novou taktiku - vybíjení divočáků v revírech, které přímo sousedí s obydlenými částmi Ústí. A ne přímo ve městě.

Je to jednodušší a bezpečnější. Navíc právě v těchto honitbách střílejí myslivci dlouhodobě nejvíc zvířat. Ústí nad Labem organizuje kromě odstřelů i odchyty do klecí. Ty jsou aktivní v noci, aby v nich přes den neuvázli třeba psi. Teď jsou zařízení zavřená kvůli tomu, že bachyně mají mladé.

Mf Dnes

S dopravou politiků a úředníků do Bruselu během českého předsednictví nakonec pomůže státní podnik LOM Praha - přes smluvní partnery zajistí letadla. Píše o tom Mf Dnes. Kvůli omezení pravidelných linek i vytíženosti těch stále fungujících už hrozilo, že budou muset Češi na jednání do Belgie autem nebo vlakem.

Ministerstvo obrany teď řeší, jaké kapacity vlastně budou potřeba. Podle odhadů resortu dopravy přibude mezi Českem a Bruselem v následujícím půl roce předsednictví 80 tisíc cestujících.

Právo

Lidé s vyššími příjmy by měli odvádět na daních ještě víc, zvlášť v době krize. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v rozhovoru pro deník Právo říká, že bohatší by měli přispět víc do rozpočtu na pomoc lidem, které ohrožují vysoké ceny. Stejně jako energetické firmy nebo banky, u kterých stát s mimořádnou daní zatím počítá.

Konkrétní míru zdanění Čechů s vyššími příjmy zatím Jurečka neuvedl. Dovede si představit, že by to bylo dočasné, v intervalu dvou až čtyř let. To je podle vicepremiéra doba, kdy stát bude muset pokrýt nejvyšší náklady, které bude mít kvůli vysokým cenám energií při pomoci domácnostem.

Lidové noviny

V Ostravě začala fungovat první veřejná plnicí stanice pro tankování vodíku. Je v Ostravě a vybudovala ji firma Vítkovice Holding strojírenského magnáta Jana Světlíka. Ten, jak dodávají Lidové noviny, sám autem na vodík jezdí. V Česku je zatím podle Centra dopravního výzkumu 9 takových strojů.

První veřejnou vodíkovou stanici chtěl v Česku, konkrétně v Praze na Barrandově, otevřít už loni na podzim Unipetrol. Kvůli zpožděným dodávkám technologií pro plnicí zařízení to ale odložil. Unipetrol přitom už plánuje vodíkové stanice v dalších českých městech.