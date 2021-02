Výběr z médií: místní rozhlas na malých vesnicích, vzácná masožravka a v Česku zdraží státní dluhopisy

V pátečním tisku si přečtete, že obce v Česku často spoléhají na místní rozhlas. Účinně tak podle MF Dnes mohou oslovit seniory. V pražské botanické zahradě se povedl evropský unikát, ze semínka vypěstovali láčkovku uťatou. Informuje deník Právo. E15 upozorňuje, že v tuzemsku zdraží dluhy. Investoři požadují do dluhopisů vyšší úrok než dřív. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:36 12. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzácná láčkovka uťatá | Zdroj: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Regionální Deník

Muž s přezdívkou Ústečan z dokumentu V Síti stane před soudem. Vypovídat by měl koncem února, napsal Regionální deník. Obžaloba ho viní z pokusu o zneužití dítěte k výrobě pornografie a taky z výroby a nakládání s pornografií.

Žalobkyně poprvé požaduje pro predátora z V síti nepodmíněný trest. Navrhuje Ústečanovi až tři roky Číst článek

Muž totiž na Ústecku i jinde v severních Čechách organizuje tábory a další volnočasové aktivity pro děti. Oficiální činnost ani přes trestní stíhání podle Regionálního deníku nepřerušil a věnoval se jí i v minulém roce. Žádná ze škol, se kterými spolupracuje, si ale prý na žádné podezřelé chování nikdy nestěžovala.

Mf Dnes

Malé obce v Česku stále spoléhají na místní rozhlas. Všímá si toho Mf Dnes. Starostové tak můžou nejúčinněji oslovit nejstarší generaci a taky je to ekonomicky výhodnější, než třeba zasílání SMS.

Například v Zahrádce, malé obci na Třebíčsku, se tak občané pravidelně dozvídají, kdy přijede kominík, jak se mění ordinační doba praktického lékaře nebo že se chystá výpadek elektřiny. Zdejší rozhlas má navíc jednu specialitu – když někdo hlášení přeslechne, u obecního úřadu si ho u malého reproduktoru může kdykoli pustit znova, píše Mladá fronta Dnes.

Právo

Kurátorům a zahradníkům botanické zahrady v pražské Troji se povedl evropský unikát, informuje o něm deník Právo. V zahradě vyklíčila semínka vzácné masožravé láčkovky uťaté. Vypěstovat se je botanikům podařilo díky ručnímu opylování.

Láčkovky jsou neobvyklé tím, že jsou dvoudomé. K jejich rozmnožení je tak potřeba mít samčí i samičí rostlinu. Ty má zahrada ve skleníku od roku 2003. Teprve loni v létě ale obě masožravé rostliny vykvetly současně a vznikla tak příležitost vzácnou květinu rozmnožit. Úspěch zahrada hlásí devět měsíců po opylování, vysvětluje Právo.

E15

V Česku zdraží dluhy, protože investoři do státních dluhopisů požadují za své peníze podstatně vyšší úrok než dřív. Upozorňuje na to deník E15. Desetiletá půjčka zdražila od začátku letošního roku o třetinu na téměř 1,5 procenta ročně. A podle ekonomů úroky dál porostou.

Podle mluvčího ministerstva financí Zdeňka Vojtěcha jde o globální trend, v Česku se k němu ale přidala nejistota vyvolaná vyjádřeními představitelů České národní banky. Ta totiž možná jako jediná na světě v současné krizové situaci uvažuje o zavedení restriktivnější měnové politiky, vysvětluje E15ka.

Hospodářské noviny

Investoři podali žádosti o dotace na zelené projekty za stovky miliard korun. V takzvané předregistrační výzvě modernizačního fondu žadatelé projevili zájem o víc peněz, než kolik by se jich mělo vyplatit během následujících deseti let. Podle Hospodářských novin je zájem o investice do obnovitelných zdrojů tak velký proto, že jde v této oblasti o první dotace po deseti letech.