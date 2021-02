Výběr z médií: dobíjecí stanice pro elektromobily, označení českých brambor a sdílené pracovní pozice

V Česku přibývají dobíjecí stanice pro elektromobily po desítkách, v evropském průměru však stát stále zaostává, všímá si deník Mf Dnes. Brambory vypěstované v tuzemsku nově poznají zákazníci podle speciálního označení, informuje Deník. Stát podpoří práci na zkrácený úvazek. Téma pro deník Právo. A spor českých bank ohledně ověřování totožnosti klientů se blíží k dohodě, píší Hospodářské noviny. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál Praha 7:34 4. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku přibývají dobíjecí stanice pro elektromobily, všímá si deník Mf Dnes | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Dobíjecí stanice pro elektromobily přibývají v Česku po desítkách. Aktuálně je jich zhruba 800 až 500 dalších má začít fungovat letos. Přesto ale v porovnání se zbytkem Evropy Česká republika zaostává, píše deník Mf Dnes.

Nejrozsáhlejší síť s 274 veřejnými dobíječkami má teď společnost ČEZ. Ta má v plánu pokrýt všechna krajská a další velká města a hlavní tahy mezi nimi. O druhé místo se přetahují E.On a PRE, každá z nich má aktuálně přes sto stanic. V Česku je registrovaných zhruba 5 500 elektromobilů.

Deník

Kvalitní brambory vypěstované v Česku poznáte v obchodech podle speciální značky. Poprvé by se na obalech měla objevit koncem jara. Informuje o tom regionální Deník. Pěstitelé si o vydání certifikátu můžou zažádat v dubnu. Budou ale muset splnit přísné podmínky, aby značku získali.

Plánovaná značka se jmenuje CZ Q. Podle ní zákazník pozná, že kupuje opravdu kvalitní české brambory. Certifikaci zajišťuje ministerstvo zemědělství. Jak bude přesně logo značky vypadat, zatím nezveřejnilo, dodává Deník.

Hospodářské noviny

Spor mezi českými bankami v souvislosti se zavedením nových „digitálních občanek“ se zřejmě chýlí ke konci. Věnují se tomu Hospodářské noviny. Tři největší tuzemské banky provozují od loňska takzvanou Bankovní identitu. Kvůli jejich požadavkům se ale dosud nechtěly ostatní banky do platformy připojit. Teď to vypadá, že se obě strany dohodnou.

Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka loni v září založily akciovou společnost s názvem Bankovní identita. Především menší banky v čele s Monetou Money Bank, Air Bank a Fio bankou se k nim ale odmítaly připojit. Nesouhlasily totiž s podmínkami a vytvořily tak vlastní, konkurenční platformu. Dohoda tak může významně přispět k masovějšímu zapojení lidí do procesu ověřování totožnosti.

E15

Automobilky hodlají prodávat více ojetin. To je titulek deníku E15. Trh s ojetými vozy je totiž větší a jsou na něm lepší marže. Některé automobilky už během několika příštích let chtějí prodávat víc ojetin než nových vozů. Týká se to například Škody Auto nebo Toyoty. Klasickým autobazarům tak roste silná konkurence, což víc pocítí hlavně ty menší a méně profesionální.

Právo

Stát podpoří práci na zkrácený úvazek. To je téma deníku Právo. Na sdílenou pracovní pozici bude zaměstnavatelům přispívat až 14 600 korun měsíčně. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak chce zlepšit zaměstnávání matek s malými dětmi, seniorů nebo třeba absolventů škol.

Zaměstnavatelé to podle Práva vítají a sdílení pracovních míst podporují. Svaz průmyslu a dopravy uvedl, že podle zkušeností ze zahraničí by jedno pracovní místo mohli sdílet například zaměstnanci v účtárnách a na recepcích, nebo asistentky a pokladní, dodává Právo.