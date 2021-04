Výběr z médií: pomoc obětem domácího násilí, ztráta práce během pandemie a provoz hromadné dopravy

Oběti domácího násilí mohou nově řešit krizovou situaci anonymně přes platformu Nenech se. To je téma pátečního regionálního Deníku. Počet žen, které oproti minulému roku hledají práci, se zdvojnásobil, píše deník Mf Dnes. A městská hromadná doprava v Česku se s koncem nouzového stavu pomalu vrátí do normálu. Informuje o tom server zdopravy.cz. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:57 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obětem domácího násilí bude nově pomáhat anonymní platforma s názvem Nenech se, píše regionální Deník (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Obětem domácího násilí nově pomáhá platforma s názvem Nenech se, píše regionální Deník. Ten upozorňuje, že s agresory se doma každoročně potýkají tisíce lidí. Teď mají šanci řešit krizovou situaci anonymně.

Podle regionálního Deníku bylo doposud pro oběti domácího násilí obtížné vyhledat pomoc tak, aby na to agresor nepřišel - intervenční pracovníci totiž mohli zasáhnout až poté, co je oběť zkontaktovala buď osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Tomuto riziku se teď oběti můžou vyhnout díky unikátnímu kódu, který získají přes web Nenech se. Ten vznikl na popud Asociace pracovníků intervenčních center a projektu Nenech to být.

Ženy v době pandemie ztrácejí zaměstnání častěji než muži. To je téma deníku Mf Dnes. Dočtete se v něm, že oproti loňsku se počet žen, které hledají práci, zdvojnásobil. A prohloubily se i rozdíly v platech mezi oběma pohlavími.

V Česku si ženy vydělají v průměru o dvacet procent méně, než muži. Pro srovnání - v Belgii mají ženy o průměrně šest procent nižší plat než muži. Zároveň, jak upozorňuje Mf Dnes, vyšší rozdíly v platech u obou pohlaví jsou v tuzemsku spíš u lidí s vysokoškolským vzděláním. Největší nepoměr je ale například u praktických lékařů, lékařů specialistů nebo recepčních v hotelu.

Na webu zdopravy.cz se dočtete, že městská hromadná doprava se v Česku opět začíná vracet k běžnému provozu. S koncem nouzového stavu, tedy od 12. dubna, budou frekventovanější i regionální železniční spoje nebo příměstská doprava.

Prázdninový jízdní řád, který v Česku fungoval kvůli protiepidemickým opatřením, skončí třeba v Královéhradeckém, Moravskoslezském nebo Středočeském kraji. V hlavním městě budou obnoveny školní linky a posílená bude i linka 112, která jezdí směrem k pražské zoologické zahradě - její venkovní prostory budou návštěvníkům od 12. dubna znovu zpřístupněny, informuje server zdopravy.cz.

Páteční deník Právo píše o tom, že Češi kvůli pandemii koronaviru v práci obědvají později. Vyplývá to z analýzy společnosti Edenred. Zatímco v roce 2019 zaměstnanci začínali s obědem kolem půl dvanácté, uzavření restaurací a využívání okénkového prodeje nebo donáškových služeb posunulo čas oběda přibližně o hodinu.

Zároveň lidé změnili stravovací návyky - častěji si s sebou jídlo z restaurací odnášeli před koronakrizí, v současnosti si jídlo připravují buď doma, nebo jedí méně pravidelně, než když docházeli na pracoviště.