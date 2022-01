Výběr z médií: vznikající domobrana, výskyt pseudodyslexie a náhrada za stíhačky Gripen

V českém tisku se v sobotu dočtete, že bránit stát by v budoucnu mohli taky civilisté. Mimo to ministerstvo obrany zvažuje opětovné zavedení branné výchovy ve školách. Píše o tom Mf Dnes. Podle informací v deníku Právo hledá Česko náhradu za švédské stíhačky Gripen. Podotýká, že české armádě za pět let skončí pronájem všech 14 strojů, kterými čeští piloti létají. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:49 29. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko brzy začne hledat náhradu za švédské stíhačky Gripen (ilustrační foto) | Foto: Michal Voska | Zdroj: Ministerstvo obrany

Mf Dnes

Bránit stát by v budoucnu mohli taky civilisté. O tom se dočtete v sobotním vydání Mf Dnes. První z dobrovolníků, kteří se loni přihlásili do programů střelecké přípravy, by totiž brzy měli získat speciální oprávnění k obraně státu. Kromě toho by se podle nové ministryně obrany Jany Černochové z ODS měla zlepšit příprava na extrémní situace u všech občanů. Do škol by se kvůli tomu mohla vrátit branná výchova.

Vondra: Budujme obranyschopnost. Ale verbální snění o evropské armádě podkopává vztah s NATO Číst článek

Deník dále informuje také o výskytu tzv. pseudodyslexie. Ta se projevuje stejnými problémy jako dyslexie, kdy žáci špatně čtou, dělají hrubky nebo neumějí správně spojovat písmena. Na rozdíl od ní jsou ale příčinou pseudodyslexie nevhodné vnější vlivy. V současnosti mnohdy právě to, že se děti v loňském školním roce učily od podzimu do jara z domova.

Právo

Česko brzy začne hledat náhradu za švédské stíhačky Gripen. Informuje o tom deník Právo, podle kterého za pět let skončí pronájem všech 14 strojů, kterými čeští piloti létají. Generální štáb teď proto finalizuje materiál, který by měl ministerstvu obrany předložit letos v březnu. Armáda zřejmě bude od vlády chtít větší počet stíhaček - současnou jednu letku by měly nahradit dvě, tedy celkem 24 letadel.

Regionální Deník

Cestující na letištích zapomínají na bezpečnost. Všímá si toho sobotní regionální Deník. Přibývají hlavně případy odložených zavazadel. Lidé se totiž místo bezpečnostních návyků soustředí třeba na roušky, covidové testy nebo příletové formuláře a na kufry přitom zapomenou. Zdánlivě banální problém přitom může v krajním případě znamenat i evakuaci celého terminálu.

Další téma, kterému se sobotní Deník věnuje, je družstevní bydlení. Bytových družstev ubývá, zájem o ně by ale mohla nastartovat inflace. Podle dat ze sčítání lidu za posledních deset let ubyla přes polovina všech družstev - teď jich je asi 14 tisíc. Podle odborníků, které Deník oslovil, by ale inflace a vyšší hypoteční sazby mohly znamenat jejich renesanci. Družstevní bydlení je totiž vhodnou alternativou pro lidi, kteří si nechtějí nebo nemohou vzít klasickou hypotéku. Zájem o družstevní bydlení začínají mít hlavně mladí lidé z Prahy.