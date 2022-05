Výběr z médií: některé domovy důchodců nepodléhají kontrolám, dodávky dílů pro Škodu jsou ohrožené

V českém tisku se v úterý dočtete, že některé domovy důchodců nepodléhají žádným kontrolám. Píše o tom Mf Dnes. Případná uzávěra Šanghaje kvůli covidu by ohrozila dodávky elektroniky. Problém by to byl i pro Škodu Auto, která právě obnovila dodávky kabelových svazků z Ukrajiny, píší Hospodářské noviny. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:37 3. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řada domovů důchodců v Česku nepodléhá žádným kontrolám (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Čeští developeři a stavbaři se obávají odstřižení od ruského plynu, ochromilo by to jejich produkci. To je titulní článek úterního deníku E15. Některé firmy už například informují své zákazníky, že pokud by skutečně do Česka přestal proudit ruský plyn, musely by výrazně omezit výrobu a nezvládly by pokrýt poptávku.

Zájem o přeočkování je mezi klienty vysoký. Chybí ale instrukce, říká za sociální služby Horecký Číst článek

Mf Dnes

Řada domovů důchodců v Česku nepodléhá žádným kontrolám. Zjistila to Mf Dnes. Deník informuje o 70 zařízeních, které nemají potřebnou registraci, přesto péči o seniory poskytují. Města je totiž kvůli nedostatku míst pro důchodce tolerují. Zákony jsou na ně navíc krátké. Úředníci sice mohou naléhat, aby si provozovatel doplnil potřebnou registraci a případně můžou uložit až dvoumilionovou pokutu. V mezičase ale zařízení může dál tvrdit, že je ve skutečnosti hotel a kruh se tak uzavírá.

Lidové noviny

Češi pijí na léky. To je název článku z úterních Lidových novin. Podle něj lidé často kombinují alkohol třeba s léky proti bolesti. Přitom kombinace alkoholu a léčiv výrazně škodí játrům, ledvinám i žaludku.

Hospodářské noviny

Škodě Auto začínají chybět další díly. Dočtete se v Hospodářských novinách. Sotva se podařilo obnovit dodávky kabelových svazků z Ukrajiny, řeší automobilka další problém. Případná uzávěra Šanghaje kvůli covidu by totiž ohrozila dodávky elektroniky.