Výběr z médií: ‚Oprav barák po babičce‘, předčasný odchod do penze a levné nákupy v Rakousku

Ve středu se v českém tisku dočtete o plánovaných dotacích ministerstva životního prostředí s názvem „Oprav barák po babičce." Píšou o tom Hospodářské noviny. Podle deníku E15 brzdí kapacity státní firmy Explosia dodávky munic na Ukrajinu. Deník informuje o výhodném nakupování v Rakousku a podle Lidových novin chce vláda lidi odradit od předčasné penze. Více se dočtete ve středečním výběru z médií Radiožurnálu. Praha 7:11 25. ledna 2023

Hospodářské noviny

„Oprav barák po babičce“, tak přezdívá ministerstvo životního prostředí novým plánovaným dotacím. Sloužit mají na renovaci opuštěných domů. V rozhovoru pro Hospodářské noviny se o nové podpoře zmínil možný budoucí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Program by chtěl prosadit do půlky letošního roku. Mladé rodiny tak chce resort motivovat k tomu aby kupovaly starší domy, které by rekonstruovaly pro vlastní bydlení. Cílí tím na to, aby se nová zástavba zbytečně nerozšiřovala do volné krajiny.

E15

Výrobu munice pro Ukrajinu v Česku brzdí nedostatek výbušnin nebo speciální oceli. Všímá si toho ekonomický deník E15. Konkrétně za to podle něj má být zodpovědná státem vlastněná firma Explosia. Právě ta totiž vyrábí tyto klíčové komponenty v Česku jako jediná.

Deník

Bydlíte blízko Rakouska? Nákupy za hranicemi by se vám mohly vyplatit víc než v Česku, píše Deník. Rakouské zboží už dřív podle některých obyvatelů pohraničí převyšovalo to české kvalitou i výběrem. A nově si za to Češi v Rakousku nemusí ani připlácet - ceny u sousedů už se po přepočtu na koruny blíží těm v tuzemských obchodech. V obou zemích rostou spotřebitelské ceny různě rychle a koruna je navíc vůči euru nejsilnější od podzimu 2008. Zatímco v celé Evropské unii se ceny potravin meziročně zvýšily o necelých 17 procent, v Česku to bylo o více než 26 procent.

Lidové noviny

Vláda chce lidi odradit od předčasných penzí - to je středeční titulní článek Lidových novin. Ministerstvo práce zvažuje konkrétně zmrazení jejich růstu. Dřívější odchod z práce totiž láká víc, než by stát chtěl. Loni byly podmínky nebývale výhodné a o předčasnou penzi tak požádalo skoro dvakrát víc lidí než v předešlém roce. Mluvčí resortu Jakub Augusta Lidovým novinám řekl, že jednou z uvažovaných možností je, aby se starobní důchody přiznané před dosažením důchodového věku nevalorizovaly. Zvyšovat by se měly až po jeho dosažení. Dodal, že tyto změny by měly být součástí chystané důchodové reformy.