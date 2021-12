Výběr z médií: vracení peněz na doučování, stavba kasin na vesnicích i příspěvek na dítě v Mostě

V českém tisku se v úterý dočtete, že některé školy budou vracet peníze na doučování, které dostaly kvůli covidu od ministerstva školství. Ředitelům ale jejich použití komplikuje administrativa, píše Mf Dnes. Na vesnicích a malých městech vznikají podle Lidových novin kasina a herny. Provozovatelé je tam staví v reakci na plošný zákaz, který začne platit od roku 2023 i v Praze. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:50 7. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé školy budou vracet peníze na doučování, které dostaly kvůli covidu od ministerstva školství. Ředitelům ale jejich použití komplikuje administrativa, píše Mf Dnes (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Některé školy budou vracet peníze na doučování. Píše to Mf Dnes. Základní a střední školy je dostaly od ministerstva školství. Mají z nich pokrýt náklady spojené s doučováním dětí, které měly výpadky ve studiu kvůli koronaviru. Ředitelům ale použití peněz komplikuje například administrativa. Některé je proto už odeslaly ministerstvu zpět. Podle analytika neziskové organizace EDUin Jana Zemana ředitelům vadí třeba to, že peníze jsou určené jen učitelům na dohodu. Ředitelé tak nemají možnost přidat je k výplatě stálým zaměstnancům, kteří mají o doučovací hodiny zájem.

Školáci využívají možností doučování, podle inspekce mají mezery ve vzdělání desetitisíce dětí Číst článek

Hospodářské noviny

Na české koleje míří nové vlakové soupravy za miliardy korun. Téma pro úterní Hospodářské noviny. Už v neděli vyjede mezi Prahou a Plzní souprava InterJet. Nové vlaky Českých drah mají například zabudovaná speciální okna, která lépe propouští mobilní signál. A inovace chystá i soukromý dopravce RegioJet.

Regionální Deník

V Mostě budou zřejmě vyplácet 15 tisíc korun za každé narozené dítě. Píše to úterní regionální Deník. Podle něj s tím počítá nový rozpočet města. Most má podle magistrátu ušetřené milionové rezervy a bonusem chce podpořit zejména mladé rodiče. A to jednak v založení rodiny, ale taky v tom, aby se z města lidi nestěhovali pryč. O rozpočtu budou zastupitelé jednat příští čtvrtek.

Praha schválila návrh vyhlášky o hazardu. Zákaz by se týkal výherních automatů, živé hry zůstanou Číst článek

Lidové noviny

Na vesnicích a malých městech vznikají kasina a herny. Provozovatelé je tam staví v reakci na chystaný plošný zákaz, který začne po vzoru několika krajských měst platit od roku 2023 i v Praze. Tématu se věnují Lidové noviny. Podle nich už teď někteří provozovatelé vypravují autobusy, aby hráčům cestu do heren usnadnili. Odborníci proto varují, že hazard z měst nezmizí. Velká kasina už stojí nebo vznikají třeba v Rudné u Prahy nebo ve Vestci, odkud je to do hlavního města kousek. Stejně tak v Popůvkách u Brna.

Právo

Za expresní PCR test na pražském ruzyňském letišti zaplatí lidi až 7500 korun. Připomíná to úterní Právo. Zájem o něj je přitom velký. 24 hodin starý PCR test začaly nedávno vyžadovat Spojené státy a to i u očkovaných. Testy nabízí stát i zdarma, déle se ale čeká na výsledek.