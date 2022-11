Výběr z médií: kritika zakázky z Dozimetru, komunitní energetika a málo zajíců

V českém tisku se v úterý dočtete, že zakázka pražského dopravního podniku čelí kritice, objevuje se v ní firma spojená s kauzou Dozimetr, píše Právo. Ministerstvo průmyslu připravilo zákon ohledně komunitní energetiky, informuje Mf Dnes. A po českých polích běhá podle Deníku málo zajíců. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:24 8. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Michal Redl spojený s kauzou Dozimetr míří k soudu, který rozhodl o jeho vazbě | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Tuzemská elektroenergetika funguje centralizovaně, všechno závisí na velkých elektrárnách. To by se ale brzy mělo změnit, jak píše Mf Dnes. Ministerstvo průmysl a obchodu zveřejnilo návrh novely energetického zákona, která do tuzemského právního řádu zavádí princip komunitní energetiky. Díky ní bude možné elektřinu sdílet, třeba mezi obcí a jejími obyvateli nebo mezi sousedy.

Lidové noviny

Čeští vědci a zemědělci řeší, jak uživit rostoucí populaci. Každý den totiž v tuzemsku ubyde třináct hektarů orné půdy. To je stejné, jako kdyby najednou zmizelo dvacet fotbalových hřišť. Možným řešením jsou geneticky modifikované plodiny nebo řasy a umělé maso. Tématu se detailněji věnují úterní Lidové noviny.

Deník

Po českých polích běhá málo zajíců. Všímá si toho Deník. Za posledních pět sezon lovci dohromady v tuzemsku třikrát odstřelili méně než třicet tisíc kusů. V některých lokalitách myslivci hony na zajíce ani nepořádají. Podle dat Českého statistického úřadu drží zaječí populaci na stavu kolem čtvrt milionu.

Právo

Pražský dopravní podnik nakoupil za bezmála 11 milionů korun osmatřicet obrazovek infosystému na zastávky a do stanic metra. Vedoucí odboru technického rozvoje a projektů společnosti ROPID Zbyněk Jiráček tvrdí, že zakázka je předražená. Dopravní podnik toto nařčení odmítá. Firma, která má obrazovky zajistit, se ale objevuje v policejním usnesení ke kauze Dozimetr a její dodávky dlouhodobě kritizují někteří členové dozorčí rady dopravního podniku. Věnuje se tomu úterní Právo.