Výběr z médií: hladoví dravci, pražské letiště ve ztrátě a rozhovory s vládními představiteli

Mf Dnes

Silný mráz a vysoká sněhová pokrývka v Česku trápí dravce a sovy. V takových podmínkách si totiž nezvládnou ulovit žádnou potravu. O vyhladovělé a zesláblé ptáky se proto v těchto měsících častěji starají záchranné stanice. Všímá si toho deník Mf Dnes.

Horská služba varuje před túry po beskydských hřebenech. Pocitová teplota klesne až k minus třiceti Číst článek

O ptáky se starají například pracovníci záchranné stanice v Pavlově u Světlé nad Sázavou. Jak řekl deníku Mf Dnes její ředitel Zbyšek Karafiát, někteří byli tak zesláblí, že nemohli létat, a tím pádem ani lovit. Nejčastěji jsou podle něj prochladlé a hladové poštolky, káňata, mezi sovami pak jde o kalouse ušaté.

ZDopravy.cz

Letecká doprava je i v roce 2021 ve velkých ztrátách, připomíná to server zDopravy.cz. Pražské Letiště Václava Havla za první měsíc letošního roku odbavilo 87 tisíc lidí. To je v meziročním porovnání pokles o 92 %. Nejvíce se z Prahy v lednu létalo do Amsterdamu a Dubaje.

Lidové noviny

Otevření desítek tisíc obchodů, které je možné bez nouzového stavu, by mohlo mít podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) fatální dopad na nemocnice. Řekl to Lidovým novinám s tím, že pokud po neděli nebude nouzový stav prodloužený a obchody obnoví prodej, vláda jim nastaví pravidla - podobná jako teď, roušky nebo 15 metrů čtverečních na zákazníka. Havlíček se ale obává, že lidé budou opatření dodržovat jen krátce, hlavně první dny po rozvolnění.

Ministr Zaorálek: Pokud něco uvolníme, do tří týdnů zkolabují nemocnice. V zemi je nízká solidarita Číst článek

Právo

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v rozhovoru pro Právo řekl, že doufá, že hejtmani opozici vysvětlí, proč je důležitý nouzový stav. Uvedl také, že je pro něj důležité, aby se děti vrátili prezenčně do škol, a to bezpečně a nejlépe 1. března. Mluvil i třeba o tom, že by měl resort zdravotnictví zlepšit komunikaci.

Premiér pro Právo mluvil i o ruské vakcíně proti covidu-19 Sputnik V. Podle něj lze počítat s tím, že je vakcína bezpečná, pokud ji schválí Evropská léková agentura. Lidé by si podle něj mohli vakcínu vybírat. Babiš také uvedl, že je chyba, že přes léto nevznikla přesvědčovací kampaň s cílem, aby si lidé dali na koronavirus pozor. Chybou podle něj bylo i letní rozvolnění.