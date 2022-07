Výběr z médií: levnější dřevo z lesa, 1300 transplantací srdce a miliardové odškodnění za vadné potrubí

V českém tisku se v pondělí dočtete, že stále více lidí si kvůli podstatně lepší ceně jezdí pro palivové dřevo přímo do lesa. Píše o tom Deník. Pondělní Mf Dnes informuje o 1300 transplantacích srdcí na Institutu klinické a experimentální medicíny. A podle deníku E15 chce energetická společnost Slovenské elektrárne miliardové odškodnění po firmě Škoda JS. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:50 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dřevo z lesa vyjde podstatně levněji než nákup na pile nebo ve skladu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Přibývá lidí, kteří jezdí pro palivové dřevo do lesa. Všímá si toho Deník. Samovýroba dřeva totiž vychází levněji než nákup na pile nebo ve skladu, a to třeba až o 1 500 korun za kubík. Zájemci si pro odvoz dřeva z lesů musí zakoupit oprávnění, na místě pak najdou od hajného přichystané místo se dřevem, které si můžou odvézt.

Mf Dnes

1300 vyměněných srdcí, to je titulek pondělní Mf Dnes. Tolik orgánů už vyměnil Institut klinické a experimentální medicíny v Praze. Za 38 let transplantací se lékaři IKEMu dostali do čela evropského žebříčku v počtu takových operací. Zatímco například v Německu hlásí 3,9 transplantací na milion obyvatel, v Česku je to sedm vyměněných srdcí na milion obyvatel za rok.

V Česku se každoročně srdce vymění sedmdesátce lidí. Například Všeobecné zdravotní pojišťovně se náklady na transplantace za posledních deset let zdvojnásobily. Loni pojišťovnu stály 107 milionů korun.

E15

Energetická společnost Slovenské elektrárne požaduje po české strojírenské firmě Škoda JS miliardové odškodnění. Upozorňuje na to deník E15. Čtyři miliardy a 400 milionů korun chce vlastník slovenské jaderné elektrárny Mochovce za vadné potrubí, částka má odpovídat škodě z prodlení. Plzeňská společnost, která od června patří skupině ČEZ, chybu odmítá.