Výběr z médií: registrace dronů, cvičení proti hybridním hrozbám a zdanění práce robotů

Oblíbenost dronů roste, evropská legislativa bude nově požadovat jejich registraci, informuje týdeník Euro. Stavební úřady zůstanou i po novele stavebního zákona v rukou radnic, píše E15. Stále více dětí se ocitá po rozvodu ve střídavé péči, psychologové před ní ale silně varují. Tématu se věnuje Mf Dnes. A ČSSD uvažuje nad zdaněním práce robotů, uvádí Hospodářské noviny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:31 17. února 2020

E15

Praha si sama určí, kolik bude mít stavebních úřadů. Tématu se věnuje deník E15. Umožní to dohoda vládních politiků se zástupci obcí, kteří se bouřili proti návrhu stavebního zákona. Ten počítal s tím, že současných 22 stavebních úřadů na městských částech nahradit deset úřadů spadajících pod státní stavební úřad.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) se rozhodla, že zhruba ve čtyřech stovkách obcí zůstanou stavební úřady v rukách radnic. Stát bude nadále řídit nově vytvořené krajské stavební úřady a nejvyšší úřad. Developeři i část politiků kritizují rozdílnou kvalitu rozhodování na jednotlivých stavebních úřadech, podle kritiků jsou úřady příliš svázané s politickým vedením radnic. Městské části naopak trvají na tom, že nejlépe znají svá území a chtějí si své pravomoci udržet.

Euro

Oblíbenost dronů výrazně roste, podle Evropské komise může trh s drony dokonce přinést do 30 let až 150 tisíc nových pracovních míst, píše týdeník Euro. Takový krok však vyžaduje zákonnou úpravu, kterou chystá i Česko.

Nejpozději v létě bude platná evropské legislativa, která obsahuje i požadavek na přímou identifikaci dronů do 25 kilogramů, které mohou nyní létat bez registrace. Dron tak bude muset vysílat svá identifikační čísla, polohu i rychlost a polohu pilota. Týdeník Euro doplňuje, že registrace bude kvůli osobním právům nutná i pro všechny drony s kamerou bez ohledu na jejich hmotnost, vyřizovat je bude úřad pro civilní letectví.

Mf Dnes

Čím dál víc dětí je po rozvodu rodičů ve střídavé péči. Podle posledních statistik soudy rozhodly o střídavé péči za rok ve 13 procentech případů, zatímco před osmi lety to bylo něco přes pět procent, píše Mladá fronta Dnes. Psychologové ale varují, že to hlavně pro menší děti není vhodná varianta.

Střídavá péče je pro děti přínosem jen v případě, že jsou oba rodiče spolu schopni komunikovat, domluvit se a mají stejnou představu o výchově. Podle psychologa Jiřího Nováka se rodiče často chovají sobecky a zájmy dítěte jdou stranou.

Vůbec by pak Novák nedoporučil, aby ve střídavé péči končily děti do tří let. Do té doby by mělo dítě zůstat u matky. Školní psycholožka Eva Kneblová se dokonce domnívá, že střídavá péče je vhodná pro děti ještě starší – až od dvanáctého roku. A ideálně pokud rodiče bydlí kousek od sebe. Podle zastánců střídavé péče je 13 % stále málo, například ve Švédsku to je okolo 90 procent.

Hospodářské noviny

Sociální demokracie přemýšlí nad zdaněním práce robotů, uvádí Hospodářské noviny. Vlivem automatizace podle strany v nejbližších letech zanikne až 200 tisíc pracovních míst, tím pádem budou i nižší odvody za pojištění. Ostatní politické strany s tím nesouhlasí, nebo jsou spíše rezervované.

Poslanec ČSSD Petr Dolínek uvádí, že zvažují dvě varianty. Buď zavedení daně při pořízení robota, nebo zdanění jeho hodinové práce. Zdanění robotické práce má své zastánce i v zahraničí. Mluví o ní třeba zakladatel Microsoftu a druhý nejbohatší člověk planety Bill Gates. Mezi odborníky ale panují ohledně zdanění robotů pochyby. Potíže je třeba s tím, jak robota definovat.

V ostatních zemích světa podobné daně zatím nejsou. Podle Hospodářských novin připadá v Česku 119 robotů na 10 000 zaměstnanců, zatímco v Německu je to 322 a v Jižní Koreji 710. Ale čtvrtina českých firem plánuje robotizaci výroby.

Deník

Kamencové jezero u Chomutova přichází o vodu, píše Deník. Hladina se za necelé dva roky snížila o více než půl metru. Hydrologové se shodují, že hlavní příčinou je přirozený odpar vody během letních dní a dlouhodobý nedostatek dešťových srážek a podzemních vod.

Na základě posudku chce vedení města zavést řadu opatření k ochraně vody a klimatu. Mezi ně patří budování zelených střech a propustných ploch. Ačkoli tato opatření nezajistí, aby se hladina skokově vrátila na původní úroveň, pomůžou alespoň zmírnit dopady změny klimatu. Varianta, že by se Kamencové jezero doplnilo vodou zatím podle Dindy nepřipadá v úvahu.

Právo

Čtyřdenní cvičení Obrana 2020 v březnu prověří, jestli je Česko připravené na hybridní hrozby, informuje deník Právo. K těm patří především teroristické a kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu. Otestuje i schopnost státu zvládat sabotáže, silné dezinformační kampaně nebo demonstrace.

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD doplnil, že půjde pouze o simulaci, lidí se cvičení nedotkne. Přesný je i naplánovaný scénář: pod vnitro spadá krizový štáb, který bude aktivovaný jako první. Pak převezme velení ministr obrany - a to ve chvíli, kdy cvičení bude představovat situaci podstatného narušení fungování státu. Poslední krok bude simulovat to, že parlament vyhlásí stavu ohrožení státu.

Podle dokumentu, který měl deník Právo k dispozici, se cvičení zúčastní i zástupci dalších institucí. Třeba veřejné správy, všech tří zpravodajských služeb, prezidentské kanceláře a České národní banky. Společně prověří funkčnost současných procesů krizového řízení. V dubnu pak vláda vyhodnotí průběh i výsledky cvičení.