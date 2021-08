Výběr z médií: podpora družstevního bydlení, tesařík v pokácených bucích i plné lázně a penziony

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj doporučila Česku, aby se zaměřilo na podporu družstevního bydlení. Informuje o tom deník E15. Přísně chráněný tesařík alpský nakladl vajíčka do pokácených buků v Bílých Karpatech, dřevo tak na místě musí zůstat další tři roky, píše Deník N. Cestovnímu ruchu v Česku chybějí zahraniční turisté, plně je ale nahrazují ti čeští. Téma pro deník Právo. Více ve výběru z médií od Radiožurnálu. Praha 7:28 16. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O družstevní bydlení mají podle deníku E15 zájem hlavně mladé rodiny z Prahy | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

E15

V Česku by se mělo podporovat více alternativ ke klasickému vlastnickému bydlení. Píše o tom deník E15, který se zabývá doporučeními projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na téma dostupnosti bydlení u nás. Podle doporučení OECD je třeba podpořit například družstevní bydlení. Členové družstev spolu s nájmem splácejí i stavbu bytů. Tento způsob by zároveň nájemcům mohl ušetřit peníze.

O družstevní bydlení mají podle deníku E15 zájem hlavně mladé rodiny z Prahy. Uvádí to průzkum spolku DoDružstva. Zájem je hlavně o větší rodinné byty do 70 nebo do 100 metrů čtverečních. Zároveň je podle dat spolku minimální zájem o bezbariérové bydlení. Nejvíce zájemců je ve věkově kategorii mezi 30 a 40 lety.

Deník N

Kriticky ohrožený a přísně chráněný tesařík alpský nakladl vajíčka do pokácených buků v Bílých Karpatech. Celkem 1200 kubíků dřeva tak bude muset zůstat na místě, a to minimálně tři roky, než brouk vyletí. Může se ale stát, že lesníci budou muset nechat dřevo na místě zetlít. Upozorňuje na to pondělní Deník N. Podle ochránců přírody k této situaci nemuselo dojít, pokud by zpracovatelská firma vytěžené dřevo včas odvezla. Lesníci se ale brání tím, že žádný určitý termín odvozu neměli.

Entomologové oblast od června monitorovali a zatím dokázali označit asi 1350 jedinců. Populace vzácných brouků je podle nich tedy veliká. Většinu tesaříků vědci pozorovali právě na pokáceném dřevě. Vývoj tohoto kriticky ohroženého brouka trvá tři roky.

Právo

Cestovnímu ruchu v Česku chybějí zahraniční turisté. Ty ale letos částečně nahrazují Češi. Píše o deník Právo. Mnoho lázní nebo penzionů má tak plno, a to třeba i do konce prázdnin. Poptávka po lázeňských službách je dobrá, přestože lidé už nemůžou čerpat lázeňské vouchery. Letošní léto by tak podle provozovatelů lázní a penzionů nemuselo být tak špatné jako to loňské.

Málo hostů mají ale stále třeba ve čtyř nebo pětihvězdičkových hotelech v Praze. Za první půl rok měly pražské hotely obsazenost necelých 10 procent. Například loni to bylo 26 procent a v době před epidemií dokonce 75 procent. Podle Práva tak některé hotely snižují ceny, jiné zůstávají dál zavřené.