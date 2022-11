Výběr z médií: milionový doplatek důchodu, propouštění v bankách a stěhování Čechů na venkov

V českém tisku se ve středu dočtete, že Češka léta pobírala nižší invalidní důchod, teď dostane milionový doplatek, popisuje Právo. Banky začaly podle Hospodářských novin propouštět. A Češi odcházejí z měst na venkov, píše deník E15. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:15 16. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češka léta pobírala nižší invalidní důchod, teď dostane milionový doplatek, popisuje Právo (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Češi odcházejí z měst na venkov. Informuje o tom deník E15. Tento trend by do budoucna mohl změnit fungování celé země. Například je možné, že kvůli němu bude potřeba upravit systém přerozdělování peněz obcím. Menší obce totiž budou potřebovat víc financí na stavbu škol, školek nebo dopravní infrastruktury, protože například silnice ve středních Čechách přestávají nápor nových obyvatel zvládat.

Mf Dnes

Pro týrané děti má stát málo ochránců, v Česku přitom týrání čelí až 40 tisíc dětí. Upozorňuje na to Mf Dnes. Problémy má třeba hlavní město Praha, ale i další regiony.

Sociální odbory otevřeně mluví o tom, že se nikdy nepotýkaly s takovým nedostatkem zaměstnanců jako v posledních dvou letech. Sociální pracovníci jsou často přetížení a nestíhají včas zpracovávat všechny podněty.

Hospodářské noviny

Banky propouštějí, a to hlavně kvůli digitalizaci a menšímu zájmu o hypotéky. Všímají si toho Hospodářské noviny. Leckdy o práci přicházejí až stovky zaměstnanců - jde třeba o úředníky, odborníky na IT nebo zaměstnance poboček. Propuštění zaměstnanci můžou dostat odchodné až ve výši poloviny celoročního platu. Banky to vysvětlují snahou se k propuštěným lidem zachovat férově.

Právo

Mladá žena z jižní Moravy léta pobírala nižší invalidní důchod, než na který měla nárok. Teď dostane milionový doplatek. Píše o tom deník Právo. Žena omylem dostávala jen klasický důchod, i když měla právo na mimořádný. Chybu úřady odhalily až po letech, když se žena obrátila s žádostí na ombudsmana. Stát jí teď doplatí 1,3 milionu korun, to je jeden z největších doplatků za špatně vypočítaný důchod v Česku.