Výběr z médií: Problémy Arrivy, plány na dostavbu Dukovan a nový výběr mýta

Liberecký kraj zváží vypovězení smlouvy se společností Arriva, která začala provozovat železniční dopravu na některých tratích v regionu. Pro regionální Deník to uvedl liberecký hejtman. Hospodářské noviny píší, že podle zveřejněných plánů stále není jasné, kdo by měl zaplatit projekt výstavby nového reaktoru v jaderné elektrárně Dukovany. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:04 31. prosince 2019

Hospodářské noviny

Vláda chce v roce 2020 otevřít výběrové řízení na dodavatele nového reaktoru v jaderné elektrárně Dukovany, píší Hospodářském noviny. Podle odhadů polostátní firmy ČEZ by se mohlo přihlásit až pět zájemců, mezi nimi ruská firma Rosatom nebo francouzská firma EDF. Ze zveřejněných plánů ale není jasné, kdo projekt za miliardy korun zaplatí. Nereálně působí i data jeho dokončení.

Nový blok o výkonu okolo 1200 megawattů by měl být dokončen v roce 2036. Hospodářské noviny uvedly, že odhadované náklady na stavbu jsou až 160 miliard korun.

Není ale jasné, kdo stavbu bude financovat. Podle vlády se jedná o strategický projekt a zaplatit by ho měla firma ČEZ. Ta po státu požaduje silné záruky v podobě garantované ceny elektřiny a ochrany menšinových akcionářů. Vyřešit by to měla dohoda mezi oběma stranami, kterou připravuje vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.

Deník

Liberecký kraj zváží vypovězení smlouvy s přepravní společností Arriva. Regionálnímu Deníku to potvrdil hejtman Martin Půta z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Dopravce od poloviny prosince zajišťuje provoz na některých vlakových trasách v regionu. Cestující si stěžují na velká zpoždění vlaků nebo na nedostatek informací při mimořádných událostech. Problémy připouští samo vedení Arrivy.

K dalším problémům podle Půty patří také neodbavování cestujících nebo nasazení historických souprav na rychlíkové linky. Vedení kraje se proto ve čtvrtek chce sejít se zástupci Arrivy. Po dopravci bude požadovat sankce. Ve vlacích se taky zvýší počet kontrol. Hejtman regionálnímu Deníku potvrdil, že pokud se situace nezlepší do poloviny ledna, kraj zváží vypovězení smlouvy.

Právo

Od Nového roku se bude na více než 800 kilometrech silnic první třídy nově vybírat mýtné. Změna se dotkne nejen nákladních vozidel, ale také linkových autobusů. Dopravcům se tak zvednou provozní náklady, které pak naúčtují krajům. Ty ale ujišťuji, že ceny jízdného se nezvýší. Informuje o tom úterní deník Právo.

Podle předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanky karlovarského kraje Jany Mračkové-Vildumetzové se kompenzace můžou pohybovat až do milionu korun. Upozorňuje ale, že by se kraje měly nejdříve podívat na smlouvy s dopravci a ověřit, jestli takovou kompenzaci vůbec umožňují.

Deník Právo zjistil, že v některých případech budou mýtné platit také autobusy městské hromadné dopravy. Například v Hradci Králové musel dopravní podnik vybavit mýtnými jednotkami 65 autobusů.

Deník N

Ohlédnutí za rokem 2019 ve vědě a technice přináší úterní Deník N. Připomíná třeba první fotografii černé díry v historii lidstva. Upozorňuje ale na to, že se jedná o počítačovou simulaci astronomického pozorování. Zachycení černé díry ve viditelném spektru zatím technologie neumožňují.

V roce 2019 také uplynulo 150 let od objevu periodické tabulky prvků. Mohla se tak začít zkoumat kvantová mechanika nebo struktura atomu.