Výběr z médií: Češi utrácejí za Dušičky, počet slev přibývá a firmy nechtějí propouštět

Některé firmy začnou letos méně topit v kancelářích. Tématu se věnuje deník E15. To by mohlo zaměstnance vyhnat zpátky na home office. Podobně jako tomu bylo v uplynulých dvou letech, kdy v sychravých obdobích byla po celém světě pandemie koronaviru.

Češi na vzpomínce na mrtvé nešetří. Píše o tom Deník. Památku zesnulých si v Česku připomeneme už ve středu. Hned po Vánocích, Silvestru a Velikonocích jsou Dušičky v řadě čtvrtým svátkem, za který Češi nejvíc utrácí. Ani letos to navzdory zdražování nebude jiné.

Slevy v Česku letí nejvíc za posledních 18 let - ve hře je navíc nižší DPH na potraviny. To je titulek úterních Hospodářských novin. Obchodníci pozorují, že lidé víc šetří, snaží se je tak nalákat na co nejvýhodnější nabídky. Slevových akcí výrazně přibylo i podle potravinářů.

Firmy se snaží nepropouštět, dokud to jde a snaží si své pracovníky udržet. Všímá si toho deník Právo. Některé podniky tak rozpočet určený třeba na investice přesunou na zaměstnanecké benefity.