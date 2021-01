Výběr z médií: těžší zkoušky pro cizince, bazén v Havlíčkově Brodě a zákon pomáhající vodákům

V sobotním tisku se dočtete, že od února platí novela pomáhající vodákům. Podle regionálního Deníku zákon zlepší průtok vody v řekách. V Havlíčkově Brodě začnou s úpravami bazénu, který je podle statika provozuschopný jen do roku 2024, píše Mf Dnes. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl deníku Právo, že jeho resort letos opět uvažuje o zpřísnění zkoušky z češtiny pro cizince. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:15 23. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novela zákona podporuje rekreační plavbu (ilustrační foto) | Foto: Adolf Horsinka | Zdroj: Profimedia/MAFRA

Mf Dnes

V Havlíčkově Brodě začnou v únoru s nutnými opravami tamního krytého bazénu. Píše o tom Mladá fronta Dnes, která upozorňuje, že bazén by jinak nebylo možné dál provozovat. Ve velmi špatném stavu je podle statika konstrukce střechy a taky prosklené stěny. Město je teď nechá provizorně zajistit proti posunutí a pádu. Opravy vyjdou na 1,7 milionu korun.

Radnice si posudek nechala vypracovat v roce 2019. Statik v něm tehdy uvedl, že dává budově životnost maximálně pět let, tedy do roku 2024.

Regionální Deník

Regionální Deník se v sobotu věnuje tomu, jak novela vodního zákona pomůže vodákům. Nová úprava totiž výslovně zmiňuje a hlavně podporuje rekreační plavbu. To znamená, že třeba při stavbě elektrárny na řece musí stavitel myslet taky na to, kudy budou vodáci lodě přenášet. Zákon, který začne platit v únoru, by měl zlepšit i průtok vody v řekách.

Nově by vodoprávní úřady měly provozovatelům malých elektráren dát do podmínek užívání právě i nutnost dbát na takzvaný minimální zůstatkový průtok, aby bylo možné plout a vodáci nemuseli tahat lodě stovky metrů prázdným korytem.

Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček regionálnímu Deníku řekl, že úřady tyto problémy kvůli absenci vodní turistiky v zákoně doteď ignorovaly a investor dělal vždy jen to nejnutnější. Tragická je v tom prý třeba Lužnice pod Táborem.

Lidové noviny

Zkouška z češtiny pro cizince, kteří nepocházejí z Evropské unie a chtějí v Česku získat trvalý pobyt, se letos ztíží. Přísnější pravidla měla začít platit už začátkem roku, ministerstvo školství ale změny kvůli koronaviru odložilo. Šéf resortu Robert Plaga za ANO teď Lidovým novinám řekl, že s úpravou pro letošní rok stále počítá. Přesný termín ale zatím neuvedl.

Plaga chce, aby cizinci ze třetích zemí mluvili česky na úrovni A2, od roku 2009 je po nich požadovaná jen základní úroveň A1. Podle některých cizinců je ale zkouška i tak těžká. Obavu z ní mají hlavně Vietnamci a taky Britové, kteří ji v případě, že se chtějí usadit v Česku, kvůli brexitu nově taky potřebují.

Právo

Mladí lidé stále častěji zkoušejí kouřit elektronickou cigaretu místo té klasické. Deník Právo píše, že obyčejné cigarety jsou u mladých na ústupu celosvětově. Lékaři to částečně vítají, protože zdravotní rizika u kouření elektronické cigarety jsou nižší než u tabáku. Zároveň ale varují, že důsledky kouření e-cigaret ještě taky nejsou úplně zmapované.

Podle Práva bylo loni vůbec poprvé víc studentů, kteří ochutnali elektronickou cigaretu namísto té klasické. Česká národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová tvrdí, že za to může změna životního stylu mládeže. Mladí lidé o sebe víc dbají a cigarety, stejně jako pití alkoholu nebo kouření marihuany, pro ně přestávají být přitažlivé.