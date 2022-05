Výběr z médií: antedatovaný podpis bývalého ministra vnitra, drahá rajčata nebo ojeté elektromobily

Ve čtvrtek si v novinách nebo a internetu můžete přečíst například o tom, že české bazary začínají prodávat první ojeté elektromobily, jak píše týdeník Ekonom. Deník N se věnuje podezřelým okolnostem pověření bývalého policejního ředitele Vladislava Husáka, kterým už se věnuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Mf Dnes informuje o dražších českých rajčatech. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:27 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodnutí a pověření Vladislava Husáka ředitelem školy podepsal ještě předchozí ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bazary začínají prodávat první ojeté elektromobily. Tématu se věnuje týdeník Ekonom. V Česku vozy na elektřinu zatím nejsou úplně oblíbené. Čechy nejvíc odrazuje vysoká pořizovací cena - ojetá elektroauta by ale mohla být cenově dostupnější. Některé jsou i levnější než jejich benzinový protějšek. Podle Ekonomu ještě pomůže, až se do Česka postupně dostanou ojetiny ze států západní Evropy.

Česko je opět v kurzu. Investovat tu chtějí výrobci baterií i podniky, které by rády nahradily dodavatele z Asie. To je titulek dnešních Hospodářských novin. V meziročním srovnání firem se zájmem v Česku podnikat přibývá. Hlavním důvodem rostoucího zájmu je restart plánů na výstavbu nových továren, které společnosti zastavily kvůli pandemii koronaviru. Za první tři měsíce se státní agentuře Czech Invest, která má lákání zahraničních investorů na starosti, přihlásilo přes 80 podniků. V porovnání s loňským rokem je to o čtvrtinu víc. Investoři by tak v Česku mohli utratit až 95 miliard korun.

Topit ve sklenících je drahé - rajčata nebudou, uvedla v titulku Mladá fronta Dnes. Farmáři si za energie připlatí až pětinásobně víc. Českou produkci tak ohrožují levné rajčata ze Španělska a Maroka, kde rajčata rostou venku. Obavy nad budoucností tuzemských pěstitelů vyjádřila taky Zelinářská unie Čech a Moravy. Zeleninu v Česku je totiž od poloviny prosince do poloviny března možné dopěstovat jen díky použití pěstebních světel.

Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá okolnostmi, za jakých byl bývalý policejní ředitel Vladislav Husák pověřen vedením pražské policejní školy. Píše o tom Deník N. Týkat se to mělo Vyšší policejní školy a Střední policejní školy ministerstva vnitra. Rozhodnutí a pověření Vladislava Husáka ředitelem školy podepsal ještě předchozí ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Detektivové teď ale mají podezření, že dokument mohl být antedatovaný. Že se případem už Národní centrála proti organizovanému zločinu zabývá, potvrdil současný ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Podezření, že byl dokument antedatovaný, měl už tehdejší policejní prezident Jan Švejdar.

Vědci z brněnské Mendelovy univerzity přišli s nápadem, jak řešit přibývání obalového odpadu. Všímá si toho Právo. Výzkumníci teď totiž umí vyrobit jedlý obal z mléka - konkrétně z mléčného proteinu. Takový obal vypadá jako igelitová kuchyňská fólie, vysvětluje, je bezbarvý, čirý a zcela průhledný. A zatím nemá žádnou příchuť, to se ale možná časem změní. Podle jedné z výzkumnic Soni Hermanové je jedlý obal jednou z cest, jak snížit současné velkém množství plastových obalů, ty se v přírodě rozkládají desítky let. Nový obal, který vědci teď testují, ale bude jednou možné jednoduše sníst.