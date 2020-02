Výběr z médií: elektromobily pro úředníky, dotace pro vlastníky lesů a zkušenost teenagerů s alkoholem

Ve čtvrtečních novinách se dočtete, že až třetina úředníků bude zřejmě od srpna roku 2021 jezdit v elektromobilech. Všímá si toho Mf Dnes. Majitelé lesů by mohli v příštích letech dostat od státu dotace například za to, že porosty zadržují. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Regionální Deník upozorňuje, že přes 40 procent šestnáctiletých dětí v Česku má zkušenosti s pitím alkoholu. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 27. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až třetina úředníků bude zřejmě od srpna příštího roku jezdit v elektromobilech. Evropská unie chce totiž snížit počet aut se spalovacím motorem | Foto: Jan Rosenauer | Zdroj: Český rozhlas

Hospodářské noviny

Vlastníci lesů by mohli v příštích letech dostat od státu dotace. Tématu se věnují čtvrteční Hospodářské noviny. Stát by tak měl majitelům lesů platit za to, že porosty zadržují vodu, chrání půdu nebo že slouží lidem k rekreaci. Dotace ale mají hlavně vynahradit příjmy z ušlého zisku z prodeje dřeva kvůli kůrovci. Státní příspěvek by měl navíc majitele lesů motivovat k lepší péči o majetek.

Návrh na dotace je součástí koncepce státní lesnické politiky, kterou minulý týden schválila vláda. O podobném kroku, který doporučuje i lesnická strategie Evropské unie, uvažují kvůli klimatické změně a plošnému odumírání stromů i jinde v Evropě.

Mf Dnes

Až třetina úředníků bude zřejmě od srpna příštího roku jezdit v elektromobilech. Všímá si toho Mladá fronta Dnes. Evropská unie chce totiž snížit počet aut se spalovacím motorem a veřejná sféra má jít příkladem.

Výběr z médií: rušení zájezdů kvůli koronaviru, stoupající počet vražd a hrozby pro děti na internetu Číst článek

Směrnice Evropské unie, podle které má být určitý podíl vozů nakoupených nebo pronajatých ve veřejných zakázkách nízkoemisních, se bude týkat nejen osobních aut, ale taky autobusů, nákladních aut nebo těžkých terénních vozidel.

E15

Česku hrozí arbitráž kvůli reklamě v MHD. Podle deníku E15 může žádat reklamní společnost JCDecaux po státu víc než miliardu korun. Podle společnosti totiž umožnil pražský dopravní podnik třetím stranám, aby využívaly jeho reklamní plochy. Dceřinou firmu společnosti JCDecaux s názvem Rencar na ně ale nepustily.

Arbitrážní spory má za Česko na starost ministerstvo financí. Podle mluvčího úřadu Zdeňka Vojtěcha obdržel resort předžalobní výzvu společnosti JCDecaux, se kterou se v tuto chvíli ministerstvo seznamuje. Momentálně běží lhůta na smírčí řešení sporu v obvyklé délce šesti měsíců. Až pak je možné přistoupit případně k mezinárodní arbitráži.

Lidové noviny

Ojetých vozů v dobrém stavu, které jsou jen mírně starší než pět let, je v Česku pořád málo. Lidové noviny zjistily, že za to může nepoměr mezi dovozem a vývozem. Průměrné stáří ojetých vozů v Česku přitom loni poprvé kleslo pod deset let.

Podle statistiky společnosti Carvago kupují lidé nejraději ojetiny z Německa, Itálie, Rakouska, Francie a Belgie. Dalšími oblíbenými státy jsou Švýcarsko a Nizozemsko. Ojetá auta obecně nejčastěji podle Carvaga nabízejí specializovaní prodejci, tedy autobazary nebo dealeři.

Regionální deník

Regionální Deník upozorňuje, že přes 40 procent šestnáctiletých dětí v Česku má zkušenosti s pitím alkoholu. Necelé čtvrtině dětí způsobuje alkohol problémy ve vztazích s rodiči nebo přáteli. České děti v pití alkoholu vysoce převyšují evropský průměr.

Výběr z médií: pitná voda v ohrožení, možné vydání uprchlého Krejčíře a vzpomínka na Josefa Čapka Číst článek

Z alkoholu je v Česku mezi dětmi nejoblíbenější pivo a destiláty. Podle poslední Evropské školní studie pro alkohol a jiné drogy je rizikové vypití už pěti a více sklenic alkoholu při jednom posezení. Tuto zkušenost má přitom v Česku 42 procent šestnáctiletých dětí.

Poprvé pijí alkohol studenti nejčastěji v patnácti letech. Čtvrtina dětí ale podle studie zažila první opilost před svými patnáctými narozeninami.

Právo

V době lovců mamutů byla Evropa skoro bez lesů. O tom je článek ve čtvrtečním Právu. Jednalo se o oblast na pomezí mezi tundrou a stepí. Podrobnosti vypátrali botanici z brněnské Masarakovy univerzity. Analyzovali obsah žaludku a výkalů mamutů, nosorožců a bizonů, které se uchovaly celá tisíciletí pod ledem.

Oblast, kde se občas najdou zachovalá zmrzlá těla těchto zvířat, leží v Jakutsku v Rusku. Při rozboru obsahů žaludků zvířat pátrali vědci po pylech a zbytcích rostlin, kterými se zástupci této tehdejší megafauny živili. Data, která posbírali, jim umožňují vytvořit obraz dávno zaniklé krajiny.