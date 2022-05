Výběr z médií: výstavba nabíječek u dálnic, dohánění operací a mileniálové nakupují umění

V českém tisku se v pondělí dočtete, že Česko nestíhá plnit unijní plány na výstavbu nabíječek u dálnic. Píše o tom deník E15. Nemocnice v Česku po covidu dohání výpadky operací, informují Lidové noviny. A mileniálové podle týdeníku Hrot nakupují umění. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 30. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cíl, který nastavila Evropská unie, má zajistit, aby řidiči v autech na elektrický nebo vodíkový pohon mohli v klidu jezdit po Evropě (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Česko nestíhá plnit unijní plány na výstavbu nabíječek u dálnic. Upozorňuje na to deník E15. Už v roce 2025 by měly být na páteřních dálničních sítích rychlonabíječky každých 60 kilometrů. Splnit plán podle ministerstva dopravy bude Česko stát zhruba na 1,5 miliardy korun.

Deník

Bublinková válka, vinaře strhla proseccová lavina - to je titulek Deníku. Lidé v letním období stále víc vyhledávají svěží, ovocitá, méně alkoholická perlivá vína. Reagují na to i čeští vinaři.

Lidové noviny

Nemocnice v Česku dohání výpadky operací, které přinesla epidemie koronaviru. Tématu se věnují Lidové noviny. Čekací lhůty na chirurgické zákroky se vrací do dřívějších norem. Některá zařízení teď ale řeší nedostatek krve.

Hospodářské noviny

Dovolená v Chorvatsku podraží, píšou to Hospodářské noviny. Turisté si za pobyt v oblíbené destinaci připlatí až o 10 procent. Největší zájem je o severní Jadran. Ceny za dovolenou ale porostou také v jiných destinacích. Ceny stoupají ve všech zemích Středozemního moře.

Hrot

Mileniálové nakupují umění - takový je titulek týdeníku Hrot. Píše o tom, jak mladí lidé stále častěji přemýšlejí o umění jako o investici, a to přesto, že nastupující generace nedisponuje velkými finančními prostředky. O to větší má zájem podpořit uměleckou scénu a také šanci, že se její sbírka v průběhu následujících let zhodnotí.

Mladí mají zájem i o takzvané NFT, tedy digitální dílo. Právě o NFT byl v loňském roce neobvyklý zájem. Cena mnoha děl - původně prodaných za vysoké částky - se ale následně prudce propadla. Týdeník Hrot upozorňuje, že se často může jednat o předražené digitální obrázky bez hodnoty.