Výběr z médií: systém na kontrolu dálničních známek nefunguje, očkování dětí i pastičky na myši

V českém tisku se v sobotu dočtete, že systém, který má hlídat platnost elektronických dálničních známek, zatím nefunguje. Celní správa zatím kontroluje platnost ručně, píše Mf Dnes. Izrael se podle Lidových novin chystá v březnu začít očkovat proti koronaviru i děti starší 12 let. V Česku by takový plán byl možný, jen pokud by ho schválila Evropská léková agentura. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:06 16. ledna 2021

Mf Dnes

Systém, který má hlídat platnost elektronických dálničních známek, zatím nefunguje. Upozorňuje Mf Dnes. Podle ní dálniční policisté začnou naostro s kontrolami řidičů až začátkem února. Celní správa zatím platnost vinět zjišťuje v systému ručně. Novou elektronickou dálniční známku si už koupilo přes 300 tisíc řidičů.

Regionální Deník

Za pastičku na myši bude od února hrozit pokuta až tři miliony korun. Píše to regionální Deník. Týká se to čelisťových a lepových pastí, které jsou už 17 let zakázané. Nesmí se vyrábět, prodávat ani dovážet ze zahraničí. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání tak pokuty ještě zpřísňuje.

Lidové noviny

Izrael se chystá v březnu začít očkovat proti koronaviru i děti starší 12 let. Věnují se tomu Lidové noviny. A dodávají, že v Česku by takový plán byl možný, jen pokud by ho schválila Evropská léková agentura. Klinické studie vakcíny u dětí teď provádějí farmaceutické společnosti Pfizer a Moderna.

Právo

Koronavirus už v Česku mohly prodělat nejméně tři miliony lidí. Deníku Právo to řekl epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula. Česká republika je podle něj na očkování připravená, problém ale vidí v rychlosti. Nemocnice jsou totiž přetížené a na masové očkování se podle Prymuly nehodí.