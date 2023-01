Výběr z médií: neplacení za pobyt na záchytce, zájem o CRP samotesty a klesající ceny energií na burzách

Mf Dnes

Většina lidí za pobyt na záchytce neplatí. Zjistila to Mf Dnes, která oslovila jednotlivé stanice. Těch je v Česku celkem 18 a všechny se shodují, že poplatek uhradí jen menšina. Po ostatních zbývají statisícové dluhy, které nejde vymoci.

Lidové noviny

Ve čtvrtečních Lidových novinách se dočtete, že stále víc lidí si pomocí domácích testů ověřuje, jestli potřebuje antibiotika. Potvrzují to lékárny, podle kterých je od prosince vysoký zájem o takzvané CRP testy. Ty zachytí vysoké hodnoty při infekcích způsobených bakteriemi. Lidé samotesty kupují hlavně kvůli epidemii respiračních onemocnění.

Zpomalení výroby a nové technologie. Sklářská firma hledá cesty, jak ušetřit na výdajích za energie

Hospodářské noviny

Učitelé, jejichž výkon studenty spíš uspává, než vzdělává, by měli do budoucna z českých vysokých škol zmizet. Národní akreditační úřad chce, aby se nově kantoři na univerzitách museli odborně zdokonalovat i v tom, jak mají studenty učit. Zajistit to mají nová pravidla pro akreditace. Tématu se blíž věnují Hospodářské noviny.

Právo

Domácnosti možná brzy budou platit menší měsíční zálohy za energie, píše čtvrteční Právo. Ceny elektřiny a plynu na burzách klesají a už se pohybují i výrazně pod vládou stanoveným cenovým stropem. Energetické společnosti tak slibují, že přijdou s novými ceníky. Konkrétní termíny nebo částky ale zatím neuvádějí.