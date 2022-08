Výběr z médií: zájem Čechů o uhlí a dřevo, migrace zvěře do měst a monitorování třídění odpadu

V pondělním tisku se dočtete o zvýšeném zájmu Čechů o levnější palivo, kromě dřeva také o uhlí. Informuje o tom Deník. Měsíčník Reportér hledá odpověď na otázku, proč některá zvířata migrují do měst. A Hospodářské noviny píšou o využití sběru údajů o třídění odpadu. Více se dočtete v pondělním výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:54 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi mají zájem o levnější palivo, mimo jiné také o uhlí. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Češi se snaží ušetřit za drahé energie. Deník píše o velkém zájmu Čechů o dřevo, ale taky uhlí. Ke koupi pevných paliv napomáhá podle deníku i fakt, že původně ohlašovaný konec nejstarších kotlů na tuhá paliva od letošního září se odložil o dva roky. Prodejcům uhlí, které deník oslovil, volají s objednávkami obyvatelé z celé republiky ale i lidi ze zahraničí. Dodací lhůty se pohybují kolem měsíce.

Reportér

O stěhování zvířat do měst informuje srpnové vydání měsíčníku Reportér. Třeba v hlavním městě zaječice vyvedla malé zajíčky pod skluzavku na hřišti jedné ze školek, v opuštěné továrně si našel útočiště jelen a v areálu Thomayerovy nemocnice žije dlouhodobě stádo muflonů. V Brně zase našli majitelé ve svém bytě ukrytých 365 netopýrů.

Reportér hledá mimo jiné odpověď na otázku, proč se živočichové do měst stahují, když je tam hluk, znečištění, plno lidí a aut. Podle oslovených odborníků to není kvůli tomu, že by pro ně město bylo ideálním prostředím. Více to přisuzují faktu, že míst jako jsou louky nebo lesíky, kde by mohla zvířata přirozeně žít, ubývá. Ani velké lány polí s jedním druhem plodiny pro ně totiž neslouží jako dobrý úkryt a zdroj potravy.

Hospodářské noviny

Většina českých měst již přesně ví, kolik jeho občané vyhodí ročně papíru nebo plastu. Radnice tyto údaje nemonitorují ze zvědavosti, snaží se s jejich pomocí zlepšit třídění, uvádí Hospodářské noviny. Pečlivým třídičům pak vedení některých měst dávají na vývoz odpadů slevy, a řadě obcí se díky tomu povedlo nakládání s odpady výrazně zefektivnit.