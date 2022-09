Výběr z médií: úspory velkých firem, náhrady na zrušené lety a dražší pivo

Z poslance Farského knihkupcem: Nabírám energii, politické ambice mě jednou pravděpodobně doženou

Do celostátní politiky se neplánuje vracet okamžitě. „Z toho rychlíku jsem vystoupil a rád si užiju to, co jsem díky tomu získal,“ bilancuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Jan Farský (STAN).