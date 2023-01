Výběr z médií: Žaloby lidí, kteří nesehnali zubaře, mají šanci na úspěch a prosperita fitness center

Babiš jako Orbán? Kampaň šéfa ANO je mírnější forma toho, co dělal Orbán, míní politolog

Co sleduje Andrej Babiš novými volebními billboardy, kde tvrdí, že nezavleče Česko do války? „Sází na to, že část společnosti je vyděšená. Na tuhle notu Babiš brnká,“ říká politolog Josef Mlejnek.