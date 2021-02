Výběr z médií: aktivní obrana před hackery, kritika respirátorů s ventilem a skrývání Čechů v USA

V českém tisku se v pondělí dočtete, že české tajné služby budou moct nově zabránit hackerským útokům. Doteď mohly útokům na cíle v Česku jen přihlížet, píší Hospodářské noviny. Češi se podle Mf Dnes před soudy a policií schovávají nejčastěji v USA. Za loňský rok žádalo Česko o vydání třinácti lidí z USA, osmi odsouzených z Ukrajiny nebo devíti českých občanů z Číny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:26 15. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České tajné služby budou moct nově zabránit hackerským útokům. Doteď mohly útokům na cíle v Česku jen přihlížet, píší Hospodářské noviny (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 1.0

Deník N

Pořídit si do bytu nové zvíře v době pandemie není dobrý nápad. V rozhovoru pro pondělní Deník N to říká odbornice na chování koček Klára Nevečeřalová. Podle ní si totiž zvířata na majitele vytvoří silný návyk - i třeba kvůli homeoffice. A pozdější návrat do práce může způsobit problémy.

Mf Dnes

Spojené státy americké jsou nejčastější destinací, kde se Češi skrývají před policií a soudy. Zjistila to Mf Dnes, která zanalyzovala žádosti ministerstva spravedlnosti o vydání odsouzených ze zahraničí. Detailní čísla ministerstvo spravedlnosti nezveřejňuje. Přesto z dat vyplývá, že za loňský rok žádalo Česko o vydání třinácti lidí z USA, osmi odsouzených z Ukrajiny nebo devíti českých občanů z Číny. Ani v jednom případě ale země žádosti nevyhověly. Proces vydávání je navíc většinou zdlouhavý.

Regionální Deník

Žáci ve složitých sociálních podmínkách by v době uzavřených škol měli dostat pomoc. Takovou výzvu podle regionálního Deníku zaslala dvacítka neziskových organizací a dalších institucí vládě. Požadují taky obnovení prezenční výuky. Nemůžou se připojit k on-line výuce, jsou doma sami nebo se stali terčem domácího násilí. Právě takoví žáci by měli podle odborných institucí dostat podporu a pomoc od státu.

Hospodářské noviny

České tajné služby budou moct nově aktivně zabránit hackerským útokům, připomínají Hospodářské noviny. Doteď mohly útokům na cíle v Česku jen přihlížet. Díky novele zákona schválené poslanci se jim ale pravomoci rozšíří. Zpravodajci tak můžou útok hackerům vrátit. Tajné služby nesměly informace o útocích zjišťovat ani třeba varovat úřady. To vše teď novelizovaný zákon umožňuje.

Lidové noviny

V Lidových novinách se v pondělí dočtete o kritice lékařů, kterým se nelíbí, že vláda snížila DPH i na respirátory s výdechovým ventilem. Ty totiž třeba podle lékaře Miloše Králíčka neposkytují dostatek ochrany pro okolí. A to je zásadní při snaze zabránit dalšímu šíření koronaviru. Snížení DPH z prodeje respirátorů má pomoci snížit jejich cenu. Ministerstvo financí ale na dva měsíce snížilo daň taky u respirátorů s výdechovým ventilem, přes který unikají kapénky, a tím pádem nechrání okolí nakaženého.

Právo

V příštích dvou týdnech obchody v Česku neotevřou. I to v rozhovoru pro pondělní Právo řekl vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD. Vláda chce podle něj prosadit takové zákony, které by měly další nouzový stav po jeho konci nahradit. A to, aby mohla dál platit opatření proti koronaviru.