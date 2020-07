Výběr z médií: nezaměstnanost hendikepovaných, miliony pro branné spolky a pozemky bez majitele

V pátečním vydání tuzemských deníků se dočtete třeba o tom, že kvůli koronavirové krizi bylo v červnu bez zaměstnání skoro 37 tisíc osob se zdravotním postižením. Takové je téma regionálního Deníku. Skoro 200 tisíc pozemků a nemovitostí v Česku nemá známého majitele, píše Mf Dnes. Podle Práva chce ministerstvo obrany dát miliony korun branným spolkům. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:29 18. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hendikepovaní patří mezi ohrožené nákazou covid-19 a zároveň se jim ani příliš nedaří na pracovním trhu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Téměř 180 tisíc pozemků a nemovitostí v Česku nemá známého majitele. Všímá si toho Mf Dnes. Pokud se nepodaří vlastníky pozemků najít do konce roku 2023, na základě nového občanského zákoníku majetek propadne státu. Často přitom jde jen o chybu v katastru nemovitostí, kde je třeba u pozemku chybně zapsané jméno, nebo chybí adresa.

Podle deníku by si proto lidé měli v katastru ověřit, jestli nemají po předcích dům nebo třeba pole. Udržovat správný zápis v katastru nemovitostí je přitom ze zákona povinností vlastníka.

Pokud by člověk měl podezření, že mu některá z nemovitostí patří, může kontaktovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde mu poradí, jak postupovat dál. Potřebuje ale důkaz vlastnictví, jako je třeba oddací nebo úmrtní list či kupní smlouvy.

Deník

Hendikepovaným hrozí ztráta práce. Takový je titulek regionálního Deníku. Podle statistik úřadu práce bylo v červnu bez zaměstnání skoro 37 tisíc osob se zdravotním postižením, což je téměř 14 procent všech nezaměstnaných. Podle listu je to kvůli dopadům koronavirové krize.

Hendikepovaní patří mezi ohrožené nákazou covid-19 a zároveň se jim ani příliš nedaří na pracovním trhu. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce proto zvýšit příspěvek pro firmy, které mezi svými zaměstnanci mají více než polovinu zdravotně postižených osob. A to buď o 800 korun na 13 600, nebo o 1100 korun na 13 900. O konkrétní výši rozhodne vláda.

Právo

Ministerstvo obrany plánuje dát branným spolkům miliony korun. Uvádí to deník Právo. Podle novely zákona o zajišťování obrany by spolky měly dostávat až čtvrt miliardy ročně. Rezort tak chce přispět na výchovu bojeschopného a na krizi připraveného obyvatelstva. Branné spolky by ale měly být zároveň pod dohledem tajných služeb, aby je neovládli radikálové.