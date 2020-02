Výběr z médií: bezhotovostní Česko, postřik proti kůrovci nebo čeští školáci ve vesmíru

Česko může brzy omezit užívání bankovek a mincí, píše týdeník Euro. Lidové noviny informují o novém postřiku proti kůrovcům, který vyvíjí experti na České zemědělské univerzitě v Praze. Ministerstvo kultury také připravuje nový digitální archiv kulturní památek, informují Hospodářské noviny. A regionální Deník píše o úspěchu skupinky českých školáků jejichž obrázky zamíří do vesmíru. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál Praha 7:53 24. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát chce vytvořit bezhotovostní fond, který by přispíval drobným živnostníkům na nákup platebních terminálů (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Česku hrozí konec bankovek a mincí. Stát chce totiž od března vytvořit takzvaný bezhotovostní fond, který by přispíval drobným živnostníkům na nákup platebních terminálů, dočtete se v týdeníku Euro.

S nápadem fondu přišel Svaz obchodu a cestovního ruchu. Jeho zástupcům se nelíbí zákonná povinnost obchodníků přijímat hotovost a připadá jim zbytečná. Opatřením chce omezit šedou ekonomiku, zamezit financování teroristických aktivit nebo snížit náklady spojené s distribucí bankovek a mincí. Na naplnění fondu by se podílely především banky nebo karetní společnosti, píše Euro.

Podle České národní banky ale obchodníci tímto porušují zákon. Ministerstvo financí na druhou stranu tvrdí, že si živnostníci můžou vybrat.

Vědci pracují na novém postřiku proti kůrovcům, kteří se v Česku stále více množí. Informují o tom Lidové noviny. Novou metodou chtějí odborníci ovlivnit genetickou výbavu brouka, aby se dál nemnožil.

Metodu vyvíjí experti z České zemědělské univerzity v Praze. Postřik by měl v průběhu přepisování genu zablokovat určitou oblast RNA, podílející se na přenosu genetické informace, a tím snížit funkci konkrétního genu. Vědci chtějí vyvinout takový postřik, který by uměl likvidovat jen kůrovce a zároveň aby přípravek mohl cenově konkurovat komerčním výrobkům. Podle Marka Turčániho z České zemědělské univerzity by se mohl postřik začít používat za pět až sedm let, poznamenávají Lidové noviny.

Průkopníky v oblasti postřiků namířených na genetickou výbavu jsou ale vědci v Belgii nebo USA, kde už dokonce v pokusných sklenících provádějí první testy. Místní vědci se chtějí zaměřit hlavně na to, aby se se postřik dostal na tělo nebo do potravy brouka.

Skupině 14 školáků z českého Chomutova se podařilo dobýt vesmír. Ke hvězdám se ale nepodívali osobně, vyletěly k nim jejich výkresy. Děti se totiž zapojili do soutěže Evropské vesmírné agentury a jejich vybrané obrázky tak do vesmíru nese sonda Cheops, která má za úkol zkoumat planety mimo Sluneční soustavu. Píše o tom regionální Deník.

Na výkresech se objevují hlavně astronauti, modely kosmických lodí, raket nebo komet. Děti totiž měli v rámci soutěže za úkol nakreslit obrázek na téma „Poznávání vesmíru“. Výkresy pak školáci odeslali do Švýcarska a několik let museli čekat, jestli právě jejich obrázky se do vesmíru podívají. Soutěž skončila v roce 2018 a chomutovské děti byly právě mezi vybranými, jak uvádí Deník.

Celkem s sebou do vesmíru vzala 2748 výkresů z celé Evropy. Všechny obrázky musely děti nakreslit černou čárovou kresbou – sonda Cheops je totiž nese překopírované na dvou titanových plaketách, uzavírá Deník.

Ministerstvo kultury chystá obrovský digitální archiv kulturních památek. Obsahovat bude knihy, audiovizuální nosiče nebo třeba památkově chráněné objekty. Podle mnohých kritiků v čele s pirátským poslancem Ondřejem Profantem bude ale portál zbytečný, obdobný archiv památek už totiž existuje na evropské úrovni. To je téma pondělních Hospodářských novin.

Kulturní portál Czechiana bude podle ministerstva kultury stát zhruba 450 milionů korun, Jeho cílem bude sbírat a ověřovat data o objektech národního kulturního dědictví a kulturní památky tak dlouhodobě uchovávat. Projekt je součástí vládního programu Digitální Česko. Czechiana měla začít fungovat od letošního října, hotová ale bude nejspíš až další rok, dodávají Hospodářské noviny.

Většina lidí si jako rodiče samoživitele obvykle představí ženu. O děti se ale starají i jen samotní muži a podle odborníků jejich počet roste. V současné době jich je v Česku přes 22 tisíc. Stejně jako ženy mají i oni problémy s neplacením alimentů. Téma pro deník Právo.

Otců samoživitelů je v Česku zatím menšina, podle odborníků jich ale bude přibývat, postupně totiž mizí zvyk, že soudy vždy děti přiřadily k matce. Zvládat finanční situaci by samoživitelům a samoživitelkám mělo pomoct zálohované výživné, na kterém se dohodla vládní koalice, všímá si Právo. Stát by měl hradit alimenty za neplatiče a peníze by pak po nich vymáhal. Asociace neúplných rodin návrh zákona vítá, zároveň ale upozorňuje na možný nárůst exekucí nebo prohloubení dluhové spirály. Asociace proto navrhuje například i zvýšení životního minima.