Výběr z médií: větší práva pro dohodáře, rekordní objem hotovosti a Huawei stále bez prověrky

Lidé zaměstnaní na dohody nemají nárok na nemocenskou nebo dovolenou, od poloviny roku 2022 by se ale mohli dočkat větších práv, píše Deník N. Během epidemie koronaviru vybírali Češi z bankomatu více než obvykle. V oběhu je tak rekordní množství hotovosti, upozornil deník E15. Lidové noviny se pak na titulní straně věnují tomu, že technologická firma Huawei je stále bez prověrky. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:51 21. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi během pandemie koronaviru vybírali mnohem víc hotovosti než kdykoliv předtím (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník N

Lidé zaměstnaní na dohody by se od poloviny roku 2022 mohli dočkat větších práv. Píše to Deník N. Takzvaní dohodáři třeba často nevědí, jak bude jejich pracovní doba rozdělená a kdy přesně budou mít směnu. To by měla změnit právě nová evropská směrnice. Nová směrnice by podle deníku měla dohodářům zajistit hlavně transparentnější a předvídatelnější pracovní podmínky. V Česku stále přetrvávají situace, kdy má pracovník místo jednoho plného úvazku několik dohod u stejného zaměstnavatele. V takovém případě nemá zaměstnanec právo například na nemocenskou nebo na dovolenou.

Hotovost používejte, umyjte si však ruce, vzkázala Světová zdravotnická organizace Číst článek

E15

Češi během pandemie koronaviru vybírali mnohem víc hotovosti než kdykoliv předtím, to je téma deníku E15. Koncem května se tak hodnota obíhajících bankovek a mincí dostala na rekordních 639 miliard korun. To je o sedm procent víc než před krizí. Podle ekonomů je hromadění hotovosti v krizových situacích obvyklé. Lidé vybírali víc peněz hlavně kvůli nejistému vývoji ekonomiky. Od března do května přibylo 43 miliard korun v hotovosti. Během tří měsíců Češi zatím nikdy víc peněz nevybrali. Podle některých ekonomů bylo důvodem pro výběr hotovosti taky uzavření bankovních poboček.

MF Dnes

O rozdělování státních dotací pro literární periodika rozdělují lidé, kteří sami do těchto tištěných a online časopisů píšou, upozorňuje Mf Dnes. Ministerstvo kultury to podle deníku vysvětluje tím, že do dotační komise vybírají takové lidi, kteří se v literárních časopisech a webech vyznají. Resort letos mezi dvacet titulů rozdělil 15 a půl milionu korun. Mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová potvrdila, že je důležité, aby členové komise byli s chodem periodik dobře obeznámeni a logicky tak sami do některého z nich přispívají.

Lidové noviny

Česká pobočka Huawei ani po dvou letech zatím nezískala bezpečnostní prověrku, píší Lidové noviny. Společnost Huawei požádala o certifikát Národní bezpečností úřad už v roce 2018. Proč se prověrka tak dlouho vleče, ale úřad nechce komentovat. Deník připomíná, že třeba Národní úřad pro informační a kybernetickou bezpečnost delší dobu varuje před využitím technologií firem Huawei nebo ZTE, je podle něj bezpečnostním rizikem. Certifikát od Národního bezpečnostního úřadu by Huawei mohl pomoc získat větší důvěryhodnost. V aktuálním veřejném seznamu vydaných osvědčení podnikatele firma Huawei zatím není. Podle ředitele korporátní komunikace české pobočky Huawei proces vydání osvědčení stále není ukončený. Podrobnosti ale říct nechtěl.

Česko přešlapuje v debatě kolem sítí 5G. USA tlačí Evropu, aby z budování vyloučila Huawei Číst článek

Hospodářské noviny

Finanční správa bude muset vyplácet vyšší úroky, pokud zadrží na delší dobu podnikatelům přeplatek DPH. Píší to Hospodářské noviny, které mají k dispozici rozsudek Nejvyššího správního soudu. Ten tak dává za pravdu firmě EP Energy Trading. Případ sahá až do roku 2015, kdy úřad několik měsíců prověřoval žádost firmy o vrácení nadměrných odpočtů DPH ve výši 126 milionů korun. Po několika měsících úředníci nárok uznali a za dobu, kdy firma nemohla s penězi disponovat, jí přiznal úrok ve výši 1,05 procenta Soud teď ale konstatovat, že takový úrok je malý.