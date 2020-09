Výběr z médií: těžké kovy v houbách, čtyřicet tisíc dětí s rodiči ve vězení a půdu ohrožuje větrná eroze

Vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti připravují mapu, která ukáže, v jakých místech se vyskytují těžké kovy v houbách. Tématu se věnuje regionální Deník. Mf Dnes upozorňuje, že v Česku je 40 tisíc dětí, které mají nejméně jednoho rodiče ve vězení. Pomoct jim má projekt Rodičovství za mřížemi. A větrná eroze ohrožuje čtvrtinu zemědělské půdy - téma pro Lidové noviny. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:14 5. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvalitu hub například ovlivňuje skladba lesů - tedy poměr listnatých a jehličnatých stromů (ilustrační foto) | Foto: Petr Jadrný

Houbaři už brzy můžou zjistit, na kterých místech obsahují houby těžké kovy jako kadmium, zinek nebo olovo. Novou mapu připravují vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Dočtete se o tom v regionálním Deníku.

Celkem odborníci na Jesenicku odebrali přes 450 vzorků půdy a několik kilogramů hub. „Nejvíce jsou houbaři ohroženi kadmiem, které při otravě poškozuje ledviny a játra,“ řekl regionálnímu Deníku Radek Novotný z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Těžké kovy se do půdy a hub dostávají deštěm nebo prachem.

Větrná eroze ohrožuje zhruba čtvrtinu zemědělské půdy. Tématu se věnují Lidové noviny. Pole kvůli větrné erozi ztrácí úrodnou část půdy - a ta se tvoří stovky let. Nebezpečná je i pro lidské zdraví - polétavý prach totiž poškozuje dýchací ústrojí.

Větrná eroze má několik příčin - jednou z nich je klimatická změna a sucho. Dalším důvodem je působení člověka, který pro větší zisk z polí odstranil stromy, meze a remízky. Tedy všechno, co by mohlo půdu zachytit, říká předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Nejvíce citlivá je tak půda po sklizni nebo zasetí. Podle Šebka by pomohlo na polích znovu vytvořit pásy stromů nebo postavit kamenné zídky, které přenosu půdy brání.

V Česku chybí v některých oborech tisíce zaměstnanců. Podle deníku Právo jde o skladníky, počítačové vývojáře nebo fyzioterapeuty. Lidé totiž mají obavy z dopadů koronavirové krize a více zvažují, jestli vůbec mají zaměstnání měnit.

Na jaře byl největší zájem o skladníky a kurýry, protože řada firem spustila internetové obchody. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat, řekla deníku Právo majitelka personální agentury Advantage Consulting Olga Hyklová. Obchodníci taky hledají vývojáře, kteří jim e-shop naprogramují a budou ho spravovat.

Čtyřicet tisíc dětí v Česku má aspoň jednoho rodiče ve vězení. Tématu se věnuje Mladá fronta Dnes. Pro děti je taková situace velmi náročná - mají zlost, rozbíjejí věci nebo si začnou ubližovat. Často taky neví, kde si říct o pomoc. Změnit by to měl výzkum s názvem Rodičovství za mřížemi.

Policie někdy zatkne rodiče přímo před dítětem, jindy se děti pravý důvod jejich nepřítomnosti nedozví. Myslí si třeba, že tatínek je na dlouhých prázdninách, řekla deníku Mladá fronta Dnes sociální pracovnice Jitka Navrátilová. Ta se dlouhodobě věnuje ohroženým dětem a spolupracuje na výzkumu Rodičovství za mřížemi, který potrvá do roku 2023.

Ze získaných dat by měl vzniknout manuál pro sociální pracovníky nebo učitele, kteří často neví, jak se k dětem v takových případech chovat.