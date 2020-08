Výběr z médií: první online vysoká škola, chodba pod Prahou a pozitiva přemnožených hrabošů

Soukromá škola Unicorn požádala jako první v Česku o licenci na online výuku, píše Mf Dnes. Škoda chce navázat na jarní výuku během koronavirových opatření. Deník N se vydal pod Prahu do tunelu, který vede od Národního zemědělského muzea až do Letenského tunelu. Přemnožení hraboši svědčí dravcům, kterých přibývá, upozorňuje Deník. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:41 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přemnožení hraboši přináší nárůst vzácných dravců (ilustrační foto). | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

První vysoká škola požádala o akreditaci k online výuce. Píše o tom Mf Dnes. Studenti by se učili jen přes videokonference nebo e-maily. Soukromá škola Unicorn se inspirovala stylem výuky při jarních mimořádných opatřeních. Vysoká škola Unicorn je zaměřená na technologie, ekonomii a datovou analýzu.

E15

Sdílené kanceláře, které v období epidemie koronaviru zely prázdnotou zažívají restart. Jejich provozovatelé se přesto vyrovnávají se ztrátou části výdělku. Ta souvisí s výdaji na hygienická opatření i s odlivem některých klientů. O tématu píše deník E15. Někteří z pronajímatelů navíc nabízely slevy u členských poplatků a i to se projevilo na jejich ekonomice.

Deník N

Podzemí, které vede z muzea rovnou do tunelu - i takové tajemství se skrývá pod Prahou. Reportéři Deníku N se podívali do chodby, která začíná pod Národním zemědělským muzeem a směřuje až do Letenského tunelu. Podzemní prostor byl vybudován v padesátých letech, když stavba Letenského tunelu začala. Tehdy dělníci postavili pod muzeem tři podzemní mosty a prostor mezi nimi sloužil jako skladiště.

Deník

Přemnožení hraboši s sebou přináší i něco pozitivního - a to nárůst vzácných dravců. Ti se totiž těmito hlodavci živí. Píše o tom Deník. Zemedělci se stále potýkají s přemnoženými hraboši, kteří ničí úrodu. Největší problémy způsobili zejména na Podbořansku. Tam zničili hlavně úrodu pšenice a řepky, škody ale způsobili i na zahradách a v domech.