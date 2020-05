Výběr z médií: přílišná hygiena je nebezpečná, rychle odtékající voda v Česku i práce v době koronaviru

Ve středečním výběru z médií se dočtete, že lidé posedlí hygienou kvůli koronaviru si škodí. Jakmile ale tělo na dezinfekci zareaguje vyrážkami a ekzémem, může se do něj dostat jakákoli jiná infekce. Píše to Mf Dnes. Voda z české krajiny podle Hospodářských novin odtéká rychleji, než by měla, i kvůli dřívějšímu narovnávání toků. Napravit se to dá vytvářením meandrů a slepých ramen. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

