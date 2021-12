Výběr z médií: chybějící hygienické kontroly, pomoc v energetické krizi a zneužívání léků na předpis

Hygienici během nouzového stavu téměř neprováděli kontroly podniků. Nebyli si totiž jistí, zda mají vůbec kontroly vykonávat, píše Deník. Hospodářské noviny popisují možnosti pomoci pro lidi zasažené energetickou krizí. Lidové noviny dále píšou o českém přispění k boji proti covidu-19 a Právo upozorňuje na zneužívání léků na předpis. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:21 28. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hygienici podle Regionálního deníku nevěděli, jestli během nouzového stavu kontrolovat vlastně můžou (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Hygienici během nouzového stavu skoro nekontrolovali dodržování vládních nařízení, píše regionální Deník. Do kontrol třeba restaurací se tak většinou zapojovali jen policisté. Hygienici totiž podle deníku nevěděli, jestli během nouzového stavu kontrolovat vlastně můžou.

Deník oslovil všechny krajské hygienické stanice. Na otázku, kolik kontrol během nouzového stavu udělaly, mu odpověděly pouze dvě - ostatní se odkázaly na nejasný výklad pravidel. A vychází přímo z usnesení vlády z 25. listopadu, podle kterého spadají kontroly bezinfekčnosti během nouzového stavu pod policii.

Během měsíce, kdy v Česku platil nouzový stav, policisté udělali přes 300 tisíc. Během nich odhalili na 14 tisíc přestupků a udělili 2500 pokut. V souvislosti s oprávněním kontrolovat bezinfekčnost během nouzového stavu se Deník obrátil na několik právníků. Ti potvrdili, že skutečně není jasné, jestli hygienici můžou v takové situaci dodržování opatření kontrolovat. Například na Silvestra, kdy budou platit nová pravidla, by ale bezinfekčnost kontrolovat měli právě ve spolupráci s policií.

Hospodářské noviny

Tisíce lidí žádají stát o pomoc kvůli vysokým cenám energií. Téma rozebírají úterní Hospodářské noviny. Kvůli komplikovaným pravidlům ale na podporu nedosáhne každý. Vláda proto pomoc možná upraví.

Stát momentálně lidem, kteří kvůli krachujícím dodavatelům energií platí násobně vyšší zálohy, nabízí dvě možnosti pomoci. Tou první je takzvaná dávka mimořádné okamžité pomoci. Tu vyplácí ministerstvo práce a sociálních věcí na základě posouzení sociální a majetkové situace konkrétního žadatele. Během října a listopadu resort vyplatil přes 4600 dávek, meziročně o 700 víc.

Ne všichni žadatelé ale peníze ještě skutečně dostali. Někteří dodavatelé totiž lidem neumožní uzavřít novou smlouvu v případě, že mají na zálohách nedoplatky. Ti si tak na dluh musí půjčit. Ve chvíli, kdy dluh zaplatí, už ale na dávku mimořádné pomoci nemají nárok, právě proto, že už žádný dluh nemají.

Druhou možností je pak příspěvek na bydlení. O něj můžou lidé žádat, pokud splní podmínky. Mezi ně patří třeba to, že náklady na bydlení jsou vyšší než 30 procent z čistého příjmu domácnosti. V Praze je to 35 procent. Jestli se pravidla změní, nechce ministerstvo práce a sociálních zatím komentovat. Podle mluvčí resortu Evy Davidové by jasněji mohlo být ve středu po jednání vlády.

Mf Dnes

Hotely, kluby i restaurace ještě řeší, jak budou vypadat jejich oslavy konce roku. Dočtete se to v Mf Dnes. Účastnit se jich může podle vládního nařízení nanejvýš 50 lidí. Někteří provozovatelé ale zatím čekají na případné úpravy pravidel nebo v nich podle deníku hledají skuliny.

Opatření o maximálním množství účastníků oslav nebo o počtu lidí, kteří spolu smí sedět u jednoho stolu, budou platit od zítřka do neděle 2.ledna. Provozovatelé na opatření reagují různě. Třeba klub Denoche v Hradci Králové si silvestrovskou párty uspořádal už včera večer, a slavit tam tak mohlo až tisíc lidí. Některé podniky ale naopak zavřou. Třeba pražské kluby Roxy nebo Epic.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob pro deník uvedl, že kontroly budou provádět krajské hygienické stanice vždy ve spolupráci s policií. Namátkové by ale být neměly, vždy budou na základě podnětů od lidí. Některé podniky, které nechtěly být jmenované proto uvedly, že na Silvestra opatření doržovat nebudou a spolehnou se na to, že je nikdo neudá.

Lidové noviny

České vynálezy proti viru zaujaly svět. Významně totiž přispívají k boji s pandemií covidu-19. To je titulní článek úterních Lidových novin. Patří mezi ně třeba testy na koronavirus, ochranné obličejové masky nebo plicní ventilátory.

Úspěch zaznamenal například výzkum vědců z První lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na trh by už brzy mohla přijít jejich odběrová soustava, která umí skrze výtěr z nosohltanu předpovědět možnou závažnost průběhu po nákaze koronavirem. Jihočeská univerzita ve spolupráci s vědci z Akademie věd zase představila biočip, který virus v těle rozpozná stejně rychle jako antigenní test, a navíc je spolehlivější než PCR test.

Úspěšné jsou taky ochranné pomůcky. Třeba ty, které vymysleli na brněnském Vysokém učení technickém, si může vytisknout každý, kdo má 3D tiskárnu. Pozornost získali mimo jiné ve Spojených státech amerických. Používají je třeba zdravotní sestry v nemocnici Henry Mayo Newhall nedaleko Los Angeles. Celoobličejové masky s nejvyšší ochranou FFP3 pak ocenili hlavně tuzemští zdravotníci.

Právo

V Česku přibývá případů zneužívání léků na předpis, upozorňuje úterní Právo. Vychází z posledních dat Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Podle nich nadužívá léky přes milion a 300 tisíc lidí.

Nejčastěji se to týká žen —problém s nadužíváním léků má 900 tisíc z nich. Situaci zhoršila i pandemie koronaviru. Loni bylo v Česku na 1900 lidí léčených s poruchami, které způsobilo užívání psychoaktivních léků. Za posledních deset let tak jejich počet stoupl o víc než polovinu. Zneužívání navíc může mít i fatální důsledky. Loni zemřelo na předávkování psychoaktivními léky 38 lidí.Lidé nejčastěji používají látky, které jim uleví od úzkostí, nespavosti nebo panických atak.

S jejich popularitou souvisí i sílící černý trh. Jen pro srovnání: například balení léku xanax na předpis vyjde na 360 korun. Na internetu se ale stejný přípravek prodává zhruba 4x dráž. V Česku může podle monitorovacího střediska tímto způsobem léky kupovat až 200 tisíc lidí.

Podle výroční zprávy si 2 z 5 respondentů závislých na lécích látky kupovali právě na internetu. Podle přednosty Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michala Miovského přitom lidé nemají při takovém nákupu jistotu, jestli nejde o padělaný lék a nemá v sobě přimíchané další nežádoucí látky.