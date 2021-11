Výběr z médií: hypotéky na 40 let, další problémy s trasováním nebo 300 tisíc dětských vakcín

Do Česka míří dětské vakcíny proti covidu, informuje pro Deník N ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jak si správně vybrat dodavatele energií? Odborníky oslovily úterní Hospodářské noviny i Mladá fronta DNES. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

Deník N

První várka vakcín proti koronaviru pro menší děti by mohla do Česka dorazit ve druhé polovině prosince. Deníku N to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Podle něj má Česko objednaných 300 tisíc dávek od firem Pfizer a BioNTech. Schválit je ale musí ještě Evropská léková agentura.

Evropská léková agentura by podle Vojtěcha měla dětské vakcíny schválit do poloviny listopadu. Ve druhé polovině prosince by v tom případě mohly být v Česku. Vojtěch řekl, že 300 tisíc dávek je zatím maximum, které může Česko dostat. Výroba dětských vakcín totiž teprve začíná. Deník N píše, že v Česku je zhruba 810 tisíc dětí ve věku mezi pěti až jedenácti. Rezort zdravotnictví počítá, že očkování podstoupí přibližně 70 procent z nich.