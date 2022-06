Výběr z médií: zájem o fixování hypoték, zdražování palivového dřeva a generátory na vodíkový pohon

V českém tisku se v pondělí dočtete, že Češi si fixují hypotéky na deset let i déle, píše deník E15. Už na podzim by podle Lidových novin mohlo palivové dřevo stát dvakrát tolik co dnes. A na hudebních festivalech v Česku začínají fungovat generátory na vodíkový pohon, informují Hospodářské noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:00 13. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi si fixují hypotéky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Češi si fixují hypotéky na deset let i déle. A to i přesto, že úrokové sazby jsou teď běžně kolem šesti procent. Výsledky průzkumu, který pro Broker Consulting vypracovala agentura Ipsos v pondělí otiskl deník E15. Kvůli obavě z dalšího vývoje sazeb lidé fixují na dlouhou dobu. Vysoké úroky jim ale můžou zůstat, i když sazby půjdou opět dolů, varují odborníci.

Zájem o nájemní bydlení v Praze strmě roste, nabídka bytů k pronájmu je nejnižší za osm let Číst článek

Mf Dnes

Merkur, Venuše, Mars, Jupiter i Saturn. Všech pět planet v řadě za sebou teď v červnu můžou lidé pozorovat každé ráno na obloze. A dokonce k tomu není potřeba ani dalekohled, láká Mf Dnes. Šance je přitom jen jednou za dvacet let, příští bude až v roce 2040.

Deník

Světová zdravotnická organizace varuje, že Česko by v budoucnu mohlo mít problémy s pitnými zdroji. Nové studii WHO se v pondělí věnuje Deník. Zvyšující se teploty a sucho podle jejích závěrů zvyšují intenzitu a četnost extrémních jevů počasí, například povodní. Česko se tak vystavuje vyššímu riziku kontaminace vodních zdrojů.

Lidové noviny

Už na podzim by mohlo palivové dřevo stát dvakrát tolik co dnes. Upozorňují na to Lidové noviny. Také se masivně zvýší už tak vysoký zájem o dřevěné brikety, uhlí i pelety. Začínají je totiž poptávat i menší nebo střední firmy. Tuto zimu by se totiž topení plynem některým z nich mohlo i několikanásobně prodražit.

Sucho v Česku: Ekozemědělství to zatím zvládá líp než tradiční hospodářství Číst článek

Hospodářské noviny

Dieselové generátory začínají na hudebních festivalech v Česku nahrazovat ty na vodíkový pohon. Jedním z nich je třeba hradecký Rock for People, všímají si toho Hospodářské noviny. Výhodou vodíkového generátoru není jen šetrnost k životnímu prostředí. Oproti klasickému je také třeba mnohem tišší.

Právo

Vyvrtání studny v Česku může trvat i dva roky, takový je titulek pondělního Práva. Důvodů je podle hydrogeologů hned několik. Narůstá zájem o vybudování vlastních studen, úřady nestíhají vyřizovat dokumentaci. Kromě toho se vrty taky prohlubují - klasické kopané studny teď stále častěji nemají dostatek vody.

Hrot

Ovoce z dotovaných programů by nově děti ve školách neměly dostávat v plastových obalech. Návrh ministerstva zemědělství se ale nelíbí potravinářům, píše týdeník Hrot. Dodavatelům se nelíbí, že při nesplnění podmínek by jim stát mohl srazit až 20 procent poskytnutých dotací.