Výběr z médií: bezpečnost dětí na internetu, český nanosatelit i samosběr zeleniny na Olomoucku

Ve středečním tisku se dočtete, že školy podcenily bezpečí dětí na internetu. Během koronakrize přitom trávila na internetu podle průzkumu víc než čtyři hodiny denně až čtvrtina dětí mladších osmnácti let, píší Lidové noviny. Technici v leteckém výzkumném ústavu v pražských Letňanech podle Mf Dnes dokončují nanosatelit, který do vesmíru vynese raketa Elona Muska. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:58 26. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školy podcenily bezpečí dětí na internetu, píší Lidové noviny (ilustrační foto) | Foto: Miika Silfverberg | Zdroj: Flickr (CC BY 2.0)

Lidové noviny

Školy podcenily bezpečí dětí na internetu - to je titulek Lidových novin. Během koronakrize přitom trávila na internetu podle průzkumu víc než čtyři hodiny denně až čtvrtina dětí mladších osmnácti let. K rizikům mimo jiné patří třeba odevzdané školní práce, které děti sdílí - i se spolužáky - na nezabezpečených uložištích.

Vláda schválila návrh novely zákona o léčebném konopí. Pěstitelů bude víc a bude se smět vyvážet Číst článek

E15

V Česku vzrostla spotřeba léčebného konopí - téma rozebírá středeční vydání deníku E15. Jen za červenec lidé z lékáren vyzvedli víc než šest kilo léčivé byliny. Od začátku roku dokonce více než 30 kilogramů, což je dvakrát tolik než v minulém roce. Od letošního roku totiž léčebné konopí proplácí z devadesáti procent pojišťovna.

Regionální Deník

Na pole do vesnice Vojnice nedaleko Olomouce míří v těchto dnech zájemci o samosběr zeleniny z celého Česka. Píše o tom regionální Deník. Lidé tam jezdili už vloni. Tehdy tamní pěstitel spustil premiérově samosběr zeleniny - třeba cibule, zelí, petržele nebo třeba mrkve - a čekal, jestli bude o samosběr zeleniny zájem. Byl. A letos je ještě větší. Láká hlavně cena.

Deník N

Partnerský vztah je práce, lidé o tom ale nechtějí slyšet- to je titulek dvojstránkového rozhovoru s partnerským psychologem Pavlem Ratajem. Přečtete si ho ve středečním vydání Deníku N. Dozvíte se třeba to, že lidé, když se zamilují, obdivují na tom druhém zejména to, co s ním mají společného a často si taky pletou lásku s euforickou zamilovaností.

Lesní zvěř je pro řidiče stále větším rizikem. Loni došlo ke 12 tisícům nehod, nejvíce za pět let Číst článek

Právo

Více jak čtvrt milionu divokých prasat v letošní sezóně ulovili čeští myslivci, píše se ve středečním Právu. Myslivci tak za sebou mají vůbec nejlepší výsledek v historii. Lovení prasat divokých je přitom nezbytná ochrana pro zemědělské plodiny, které na nich černá zvěř způsobuje.

Mf Dnes

Technici v leteckém výzkumném ústavu v pražských Letňanech dokončují nanosatelit, který do vesmíru vynese raketa Elona Muska. I to se můžete dočíst ve středeční Mf Dnes. Zařízení s hmotností necelé čtyři kilogramy bude fotit zemský povrch, a to v porovnání s ostatními satelity za výrazně méně peněz.