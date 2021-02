Výběr z médií: televizní a internetové reklamy, zájem Čechů o SUV a ochranná fólie v hromadné dopravě

Pandemie koronaviru zvýšila zájem o internetovou a televizní reklamu. Téma pro Hospodářské noviny. V Česku roste zájem o vozy SUV, píše regionální Deník. Liberecký dopravní podnik obaluje tyče v tramvajích a autobusech fólií, chce tak zabránit šíření koronaviru. Informuje o tom deník Mf Dnes. A loňský rok zaznamenaly banky rekordně nízké zisky, uvádí deník E15. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:26 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Restriktivní opatření pomohla internetové a televizní reklamě, píší Hospodářské noviny (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Hospodářské noviny

Koronavirová krize ovlivnila i nákup televizní nebo internetové reklamy. Všímají si toho úterní Hospodářské noviny. Celkem za reklamu utratily firmy loni přes 91 miliard korun. Nejvíce rostl zájem o reklamu v televizi, kde investovaly hlavně obchodní řetězce, nejméně naopak provozovatelé rekreačních činností. Důvodem je mimo jiné covidová pandemie a restriktivní opatření, kvůli kterým museli lidi častěji zůstávat doma.

Zájem naproti tomu klesal o venkovní reklamu i o tu v tisku - firmy za ni utratily pouze necelých 4,5 miliardy korun. To je přibližně o pětinu méně než v roce 2019 a nejméně od roku 2014, dodávají Hospodářské noviny.

Deník

Nejčastěji registrovaným terénním vozem na úřadech se v loňském roce stala Škoda Karoq. Řidiči jich na českých úřadech zaregistrovali přes 8000. Informuje o tom regionální Deník. Podle něj tak v Česku stále roste zájem o vozy SUV. Jen za loňský rok řidiči registrovali téměř 72 000 těchto aut, to je více než 35 procent ze všech nových registrací.

Podle dat, která má k dispozici Svaz dovozců automobilů, klesal loni podíl nově registrovaných aut ve všech sledovaných třídách, výjimkou byly právě vozy SUV. Celkový počet registrací vozidel klesl kvůli covidu meziročně o necelou pětinu na necelých 203 000. A situace bude podle Deníku podobná i letos.

Mf Dnes

Cestující v MHD na severu Čech chrání před nákazou koronavirem antimikrobiální fólie. Tou začal dopravní podnik v Liberci obalovat tyče v tramvajích nebo autobusech loni v prosinci a systém prý funguje. Informuje o tom deník Mf Dnes. Podle listu nechá liberecký dopravní podnik během následujících týdnů obalit displeje a madla ve zbývajících soupravách.

Pandemie koronaviru přiměla i další podniky k novým opatřením. Třeba v Brně zkoušeli na jaře speciální ochranný nástřik, který měl patogeny, podobně jako zmíněná fólie, odpuzovat a taky je rovnou likvidovat. Ten ale neměl výrazný účinek. V Praze pak všechny tramvajové a autobusové soupravy čistí při každém zatažení do depa.

E15

Rekordně hubené zisky bank - to je titulek úterního vydání deníku E15. Podle něj vydělaly bankovní domy v Česku loni přes 46 miliard korun, zisky jim tak klesly téměř o padesát procent. Banky držely vysoké úvěry od firem a taky hypotéky. I tak jde o nejhorší výsledek od velké finanční krize v roce 2008.

Banky naopak držel byznys s firemními úvěry, který dosahoval 422 miliard korun. To je o 0,9 procenta více než v předcovidovém roce. A taky hypotéky - jejich objem za loňský rok činil více než čtvrt bilionu korun.

Právo

V covidové pandemii roste počet lidí trpících pocitem osamělosti. Upozorňuje na to deník Právo. Podle něj proto Češi ve velkém utíkají na sociální sítě a denně tam stráví i více než dvě hodiny. Podle průzkumu společnosti Kaspersky chce až 80 procent Čechů pocit osamělosti zahnat technologiemi.

Pocit osamělosti u řady jedinců zhoršuje i práce z domova. Právo cituje i průzkum společnosti Welcome to the Jungle, podle které trpí až 60 procent zaměstnanců odtržením od zbytku pracovního kolektivu.