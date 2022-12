Výběr z médií: dražší internetové nákupy, ojetá auta bez technické a útoky psů na člověka

V českém tisku se v pátek dočtete, že se má satelit z Brna dostat na oběžnou dráhu, informuje E15. Regionální Deník píše o útocích psů na člověka, Mf Dnes mapuje ceny za osobní odběr zboží z internetových obchodů. Podle Lidových novin by se mohl rozšířit seznam operací, po kterých pacienti nemusí zůstávat v nemocnici přes noc. Deník Právo upozorňuje na to, že pětina ojetých aut na trhu je bez technické. Výběr z médií sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 2. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náklady na provedení technické kontroly nese kupující | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Minisatelit z Brna se má v roce 2024 dostat na oběžnou dráhu. Jak píše deník E15, bude to největší soukromá mise v historii Česka. Financuje ji jihomoravská firma TRL Space Systems, náklady odhaduje na 37 milionů korun. Družice nazvaná Troll bude složená ze šesti modulů o hraně zhruba 10 centimetrů. Na palubě bude mít až tři přístroje nebo technologie a k tomu nespočet různých softwarů.

Deník

V Česku se loni stalo přes 600 útoků psů na člověka, po kterých napadený musel k lékaři. To je téma regionálního Deníku. Nejhorší následky mívají děti do čtyř let. Kvůli tomu, jak jsou malé, jim psi často útočí na hlavu a krk. Uvádí to Ústav zdravotnických informací a statistiky. U nejmenších dětí představují poranění zmíněné části těla až dvě třetiny všech úrazů způsobených pokousáním psem.

Mf Dnes

Předvánoční nákupy v internetových obchodech podraží – e-shopy totiž zvyšují cenu za osobní odběr zboží. Podle prodejců je to kvůli dražším nákladům na přepravu zásilek, energie i zaměstnance. Dosud platilo, že právě doručení na prodejnu nebo pobočku vycházelo nejlevněji, mnohdy bylo dokonce zdarma. Mf Dnes ale píše, že už to nemusí být pravda.

Lidové noviny

Seznam operací, po kterých pacient nemusí zůstávat v nemocnici přes noc, by se mohl rozšířit. Jak zjistily Lidové noviny, výkonů bez hospitalizace by mohly být až dvě stovky. Týkalo by se to třeba operací žlučníku nebo břišní kýly. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 tím chce ulevit přetíženému personálu, ušetřit na energiích a zároveň by se mohly zkrátit i čekací doby na operace.

Právo

Pětina ojetých aut na trhu je bez technické - to je titulek dnešního Práva. Vychází z dat společnosti Cebia, která vozy prověřuje. Problém s propadlou technickou kontrolou mají hlavně velmi stará auta v žalostném stavu. Deník upozorňuje, že kupující nese náklady na provedení technické kontroly a kontroly emisí.

A hlavně - existuje riziko, že auto zkouškami neprojde, a nový majitel si ho tak bude muset na své náklady uvést do provozuschopného stavu. Právo radí zpozornět už při čtení inzerátu - třeba když prodávající nezná přesný rok výroby auta nebo když vůz není dobře nafocený.